Стоят копейки, а стирают в разы лучше премиальных: 5 лучших стиральных порошков по версии Роскачества

В современном мире выбор стирального порошка может сильно повлиять не только на качество стирки, но и на состояние бюджета. Роскачество регулярно проводит исследования бытовой химии, чтобы помочь потребителям сделать информированный выбор. В последнем исследовании эксперты выделили пять стиральных порошков, которые сочетают в себе доступность и высокую эффективность. Вот эти заслуживающие внимания продукты:

Эко-макс - порошок, который не содержит фосфатов и ароматизаторов, что делает его идеальным для семей с маленькими детьми и аллергиками. По результатам тестов Роскачества, Эко-макс показал отличные результаты по удалению различных видов пятен на хлопке и синтетике, при этом сохраняя цвет ткани. Чистюля - этот порошок показал высокую эффективность в удалении сложных пятен, таких как кофе и трава. При этом стоимость Чистюли находится на удивление низком уровне по сравнению с другими брендами, что делает его отличным выбором для экономных хозяек. Бережливый - порошок, который выделяется своей способностью сохранять структуру тканей даже после многократных стирок. Эксперты Роскачества отметили его как лучший выбор для часто стираемых вещей, таких как детская одежда и постельное белье. Профессионал - идеально подходит для стирки в холодной воде, сохраняя при этом энергию и ресурсы. Этот порошок показал отличные результаты в стирке работы и спортивной одежды, не оставляя следов от моющих средств. Снежок - порошок с дополнительным эффектом отбеливания, который прекрасно справляется с белыми тканями, возвращая им первозданный вид без применения хлора. Снежок рекомендуется для тех, кто предпочитает безопасные средства для стирки, но не готов жертвовать качеством чистоты.

Эти продукты станут надежными помощниками в борьбе с бытовыми загрязнениями, помогая сохранить одежду в отличном состоянии. Выбирая любой из этого списка, можно быть уверенным в его эффективности и безопасности для всей семьи.