Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Старинный бабушкин рецепт: теперь заготавливаю баклажаны только таким методом

Однако существует особенный, почти забытый способ, который делает баклажаны не только вкуснее, но и полезнее — старинный бабушкин метод

povar.ru

Подписаться в Telegram

С наступлением сезона баклажанов многие дачники и любители домашних заготовок вновь возвращаются к проверенным рецептам. Однако существует особенный, почти забытый способ, который делает баклажаны не только вкуснее, но и полезнее — старинный бабушкин метод. Этот рецепт, передаваемый из поколения в поколение, снова набирает популярность благодаря своей простоте и неповторимому вкусу.

Возвращение к традициям: как закатывают баклажаны по-бабушкиному

Баклажаны, заготовленные по этому старинному рецепту, отличаются мягкой текстурой и насыщенным ароматом. Секрет кроется в сочетании простых ингредиентов и долгом процессе маринования.

Ингредиенты:
  • Баклажаны — 1 кг
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Уксус 9% — 50 мл
  • Подсолнечное масло — 100 мл
  • Соль — по вкусу
  • Черный перец горошком — 10 штук
  • Лавровый лист — 3 штуки
Пошаговый процесс закатки:
  1. Подготовка баклажанов: Моем баклажаны, режем на кружочки толщиной примерно 1 см. Солим и оставляем на 30 минут, чтобы избавиться от горечи.
  2. Бланширование: Опускаем подготовленные кружочки в кипящую воду на 5 минут, затем быстро охлаждаем в холодной воде.
  3. Маринование: На дно стерилизованных банок выкладываем слой баклажан, смешанный с измельченным чесноком, лавровым листом и горошком черного перца. Заливаем уксусом и подсолнечным маслом.
  4. Закатка: Закручиваем крышки и стерилизуем банки в кипящей воде около 15 минут.

Этот метод не только сохраняет вкус и полезные свойства баклажанов, но и гарантирует их длительное хранение. Закатанные таким образом баклажаны идеально подходят как самостоятельное блюдо, так и в качестве добавки к основным блюдам.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

17 часов назад

Стало известно, что появится на месте отреставрированного храма на Казанке

Новости Казани

15 часов назад

Туристы из Казани застряли в Турции

сеточки от тараканов

Новости Татарстана

17 часов назад

Ребёнок-велосипедист погиб после ДТП в Челнах

Новости Казани

20 часов назад

Пациентка горбольницы №7 умерла, выпав из окна

фундамент на винтовых сваях цена под ключ в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах цены на такси подскочили до исторического максимума

Новости Казани

день назад

Паша Техник извинился за отмену концерта в Казани

Новости Казани

день назад

Казанцы сами спасли собаку из люка после отказа спецслужб приезжать

Новости Татарстана
час назад

В Татарстане было объявлено штормовое предупреждение

В Татарстане было объявлено штормовое предупреждение

Новости Казани

52 минуты назад

Казанцам напомнили о запрете находиться на фонтанах

Новости Татарстана

15 часов назад

Воздушный шар приземлился среди домов в Альметьевске

Новости Казани

18 часов назад

В Казани прошёл крестный ход в честь 445-летия иконы Казанской Божией Матери

Новости Казани

20 часов назад

В домах Советского района сутки не будет воды
От удара молнии в Татарстане вспыхнул дом
Новости Татарстана
час назад

От удара молнии в Татарстане вспыхнул дом

Новости Татарстана

20 часов назад

Водитель «Лады» разбился насмерть в Камском Устье

Новости Казани

22 часа назад

Президент Бразилии посетит Казань на осеннем саммите БРИКС

Новости Татарстана

день назад

Казанца посадили за приставленный к шее полицейского пистолет
Интересное в Казани
6 дней назад

Воплощаем дом мечты в реальность: интерактивный тест для читателей
В Татарстане 22 июля будут дождь и град
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане 22 июля будут дождь и град