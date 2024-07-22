Старинный бабушкин рецепт: теперь заготавливаю баклажаны только таким методом

С наступлением сезона баклажанов многие дачники и любители домашних заготовок вновь возвращаются к проверенным рецептам. Однако существует особенный, почти забытый способ, который делает баклажаны не только вкуснее, но и полезнее — старинный бабушкин метод. Этот рецепт, передаваемый из поколения в поколение, снова набирает популярность благодаря своей простоте и неповторимому вкусу.

Возвращение к традициям: как закатывают баклажаны по-бабушкиному

Баклажаны, заготовленные по этому старинному рецепту, отличаются мягкой текстурой и насыщенным ароматом. Секрет кроется в сочетании простых ингредиентов и долгом процессе маринования.

Ингредиенты:

Баклажаны — 1 кг

Чеснок — 5 зубчиков

Уксус 9% — 50 мл

Подсолнечное масло — 100 мл

Соль — по вкусу

Черный перец горошком — 10 штук

Лавровый лист — 3 штуки

Пошаговый процесс закатки:

Подготовка баклажанов: Моем баклажаны, режем на кружочки толщиной примерно 1 см. Солим и оставляем на 30 минут, чтобы избавиться от горечи. Бланширование: Опускаем подготовленные кружочки в кипящую воду на 5 минут, затем быстро охлаждаем в холодной воде. Маринование: На дно стерилизованных банок выкладываем слой баклажан, смешанный с измельченным чесноком, лавровым листом и горошком черного перца. Заливаем уксусом и подсолнечным маслом. Закатка: Закручиваем крышки и стерилизуем банки в кипящей воде около 15 минут.

Этот метод не только сохраняет вкус и полезные свойства баклажанов, но и гарантирует их длительное хранение. Закатанные таким образом баклажаны идеально подходят как самостоятельное блюдо, так и в качестве добавки к основным блюдам.