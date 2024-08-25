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· 16+ · Полина Модестова

Стал известен обновленный график выхода на пенсию — расписали по годам

В 2018 году в России начался переход к новой мо...

build-experts.ru

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В 2018 году в России начался переход к новой модели пенсионной системы, задевающей интересы граждан, рождённых в середине 1950-х и позднее. Эти изменения, первые с начала 1930-х, были вызваны необходимостью адаптации системы к изменяющимся экономическим и демографическим условиям страны.

Этапы внедрения новых правил

Инновации в пенсионной политике реализовывались поэтапно, чтобы дать людям время настроиться на новые реалии. Государственные структуры стремились обеспечить переход при соблюдении принципов социальной защищённости. В частности, сохранены льготы для многодетных матерей: женщины с пятью и более детьми могут уходить на пенсию в 50 лет. Введены также опции досрочного выхода на пенсию для женщин с тремя детьми в возрасте 57 лет и с четырьмя детьми — в 56 лет.

Формы стимулирования трудовой активности

Одним из ключевых аспектов реформы является введение возможности досрочного выхода на пенсию для граждан с длительным стажем: мужчины с 42 годами и женщины с 37 годами стажа могут претендовать на пенсию на два года раньше общепринятого возраста, но не ранее чем в 60 и 55 лет соответственно.

Цели и последствия внедрённых изменений

Данные пенсионные новации направлены на модернизацию системы в соответствии с современными потребностями общества и экономики. Они предусматривают различные опции для выхода на пенсию, учитывая личные обстоятельства и продолжительность трудовой деятельности каждого. Такая политика не только повышает эффективность пенсионной системы, но и стимулирует граждан оставаться в рабочей силе дольше, способствуя экономическому росту и повышению уровня жизни населения.

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