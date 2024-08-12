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Срочно! Песков сделал окончательное заявление о мобилизации в России

В свете обсуждений о потенциальной необходимост...

dailymoscow.ru

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В свете обсуждений о потенциальной необходимости дополнительной мобилизации, официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, заверил, что текущих численности и ресурсов достаточно для выполнения поставленных задач без дальнейшего расширения военного контингента. Песков подчеркнул, что Министерство обороны России успешно поддерживает стабильный уровень набора на контрактной основе, что позволяет избежать мобилизации новых сил.

На пресс-конференции Песков ответил на вопросы журналистов о возможности мобилизации:

«Никаких планов о новом этапе мобилизации нет, мы продолжаем работу с текущими кадрами».

Он также добавил, что вопросы о дополнительном наборе не стоят на повестке дня, и страна не испытывает дефицита в добровольцах.

Президент России Владимир Путин ранее высказывался о военных стратегиях, уточняя, что текущих сил достаточно для достижения целей без дополнительной мобилизации.

«Мы используем другие тактические приемы и не видим необходимости в увеличении числа мобилизованных», — сказал он в ответ на вопрос о возможности успешного завершения операций.

За последние месяцы Министерство обороны сообщило о стабильном притоке контрактников, с средним показателем около 1000 человек в день, что позволило в текущем году привлечь уже около 190 тысяч новых военнослужащих. Кроме того, в ответ на увеличение численности контрактников, некоторые регионы значительно увеличили размеры выплат новым солдатам, стимулируя интерес к военной службе.

Эти данные свидетельствуют о том, что вопросы усиления военного потенциала России решаются через оптимизацию и улучшение условий службы, а не через массовую мобилизацию.

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