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Среди напавших на села в Брянской области был известный актер, снимавшийся ранее в "Глухаре" и "Простых истинах"

Участником атаки на Брянскую область оказался снимавшийся в знаменитых фильмах актер
Среди напавших на села в Брянской области был известный актер, снимавшийся ранее в "Глухаре" и "Простых истинах"

Фото: Mash

Актер и поэт Кирилл Канахин принял личное участие в атаке диверсантов-террористов, совершенной 2 марта в приграничном районе Брянской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Авторы канала обратили внимание на фотографии диверсантов, один из которых похож на Канахина. Канахин был актером Академического Малого театра в России и партнером Ксении Собчак по съемкам фильма "Никто не знает про секс – 2".

Также он играл в сериалах "Глухарь-3", "Простые истины", "Наваждение" и др. После окончания актерской карьеры в России был преподавателем йоги, после переехал на Украину.

Нападение на села случилось накануне утром, погибли двое. Владимир Путин заявил, что это - теракт и пообещал "додавить Украину и ее хозяев".

Сегодня утром стало известно, что ФСБ выдавила диверсантов из РФ и уже на территории Украины по ним был нанесен ракетный удар.

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