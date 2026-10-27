Новости Татарстана

Адвокат Сычева потребовала раскрыть данные 11 тайных свидетелей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Верховном суде Татарстана адвокат Романа Сыче...

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В Верховном суде Татарстана защита Романа Сычева заявила о недостоверности показаний всех засекреченных свидетелей обвинения. По словам адвоката Евгении Зубаревой, эти люди под псевдонимами зависимы от криминальных лидеров, администрации ФСИН или арестованного оперативника МВД Олеся Ямпольского.

Как сообщает журналист «Реального времени» с процесса, дело Сычева стало рекордным по числу тайных свидетелей — их 11 человек. Такого количества не было даже в делах самых кровавых банд. Пока допрошен лишь один, зашифрованный как «Рустем Валеев», который рассказал о власти 14–15 воров в законе в колониях и СИЗО Татарстана.

Защита настаивает, что показания таких свидетелей нельзя считать добровольными, поскольку они находятся в зависимости от следствия и ФСИН. Зубарева просила суд выяснить основания засекречивания и связь свидетелей с преступными кланами. Прокурор Элина Ильясова выступила против, но судья Руслан Фасхутдинов отметил, что оценка будет дана при вынесении решения.

Сам Сычев поддержал позицию адвоката, но отказался комментировать конфликты с «ворами». Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, мошенничестве на 2,5 млн рублей и вымогательстве 1,3 млн рублей. Вину он не признает, считая эпизоды оговором.

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