Суд обязал «РБР 16» раскрыть документы миноритарию

Арбитраж Татарстана удовлетворил иск миноритарного совладельца дорожно-строительной компании «РБР 16» Марата Шарипова. Суд обязал общество в течение пяти дней после вступления решения в силу передать партнеру пакет документов о хозяйственной деятельности предприятия за 2023–2025 годы и первые четыре месяца 2026-го. Об этом сообщило издание «Реальное время».

В перечне — протоколы собраний участников, годовые отчеты, бухгалтерская отчетность, учетная политика, оборотно-сальдовые ведомости, выписки по банковским счетам, кассовая книга, реестры дебиторов и кредиторов, акты инвентаризации, документы по сделкам и лизингу. Всего более двадцати категорий бумаг.

Шарипов заявлял, что запросил документы еще в мае 2026 года, но получил лишь часть материалов, причем без заверения печатью и подписями. Некоторые файлы, например кассовая книга и выписки, поступили в формате Excel без реквизитов и с расхождениями. Из-за этого независимый аудитор, привлеченный в 2025 году, не смог подготовить полноценное заключение.

Суд сослался на нормы корпоративного права: по статье 65.2 ГК РФ и статье 8 закона об ООО любой участник вправе получать информацию о деятельности компании, а предоставление незаверенных копий не считается надлежащим исполнением обязанности. В итоге иск удовлетворен, также назначена неустойка — тысяча рублей в день за каждый день неисполнения решения.

Конфликт разгорелся на фоне ухудшения финансовых показателей «РБР 16»: выручка за прошлый год упала с почти 10 млрд до 3,9 млрд рублей, а чистая прибыль составила 82 млн. Компания также выступает ответчиком по девяноста судебным делам с общей суммой требований свыше 770 млн рублей.