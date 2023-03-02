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"Ничего у них не получится!": президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с терактом в Брянской области (видео)

Владимир Путин обратился россиянам в связи с терактом, совершенным украинскими диверсантами в Брянской области
"Ничего у них не получится!": президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с терактом в Брянской области (видео)

Фото: открытые источники

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в связи с событиями, произошедшими 2 марта в Брянской области. Он назвал случившееся терактом.

"Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по граждским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица, дети, "Нива" обыкновенная... Открыли огонь по ним!".

"Вот именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, своей истории, своих традиций, языка".

Глава государства процитировал педагога Ушинского, отметив, что "попытки отнять у народа его язык - невыносимое насилие".

"Это насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты и их хозяева. Уверен, что о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева даже не вспомнят, никто даже не обратит на это внимания. Но вновь повторю - ничего у них не получится".

Ранее сообщалось, что украинские диверсанты прорвались в Россию: есть погибшие и раненые, взяли заложников, идет операция по ликвидации боевиков.

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