Украинские диверсанты прорвались в Россию: есть погибшие и раненые, взяли заложников, идет операция по ликвидации боевиков
Фото: ТАСС
В приграничном районе Брянской области проходит спецоперация по уничтожению вооруженных украинских диверсантов, которые пересекли государственную границу РФ. Об этом ТАСС сообщили в ФСБ России 2 марта, в четверг.
Мероприятия по пресечению нарушителей госграницы ведутся в Климовском районе области при взаимодействии ФСБ и силами Минобороны.
Российские силовики вступили в бой с украинскими диверсантами, которые проникли в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей. Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.
До шести человек может находиться в заложниках из числа местных жителей.