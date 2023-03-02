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Украинские диверсанты прорвались в Россию: есть погибшие и раненые, взяли заложников, идет операция по ликвидации боевиков

ФСБ: в Брянской области на границе идет операция по уничтожению украинских диверсантов
Украинские диверсанты прорвались в Россию: есть погибшие и раненые, взяли заложников, идет операция по ликвидации боевиков

Фото: ТАСС

В приграничном районе Брянской области проходит спецоперация по уничтожению вооруженных украинских диверсантов, которые пересекли государственную границу РФ. Об этом ТАСС сообщили в ФСБ России 2 марта, в четверг.

Мероприятия по пресечению нарушителей госграницы ведутся в Климовском районе области при взаимодействии ФСБ и силами Минобороны.

Российские силовики вступили в бой с украинскими диверсантами, которые проникли в два села, в одном из них взяв в заложники местных жителей. Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с боевиками. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

До шести человек может находиться в заложниках из числа местных жителей.

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