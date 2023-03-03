ФСБ заявила о нанесении удара по проникшим в Брянскую область украинским диверсантам

Украинских националистов, совершивших террористическую вылазку в Брянскую область 2 марта, "выдавили на" территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар, информирует ЦОС ФСБ.

"В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена. Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар", — говорится в заявлении.

На территорию Брянской области накануне утром проникла украинская диверсионная группа. В селе Любечане ее участники обстреляли автомобиль, погибли два мирных жителя. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с беспилотника.

Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что злоумышленники обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.

В ФСБ подчеркнули, что сейчас ситуация в области находится под контролем. Район ЧП прочесывают саперы, обнаружено "большое количество взрывных устройств разного типа".