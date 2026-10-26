В Татарстане за один день от газа пострадали двое детей и женщина
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В минувшее воскресенье в Бугульме и Альметьевске произошли два инцидента, связанных с отравлением газом. В Бугульме по улице Мусы Джалиля, 43, госпитализировали двоих детей 2009 и 2011 годов рождения. Об этом сообщили в Госжилинспекции Татарстана.
Предварительный диагноз — отравление легкой степени тяжести. Причины происшествия устанавливаются. Газоснабжение в доме возобновят только после полной проверки работоспособности вентканалов и дымоходов.
В тот же день в Альметьевске на улице Больничной, 6, отравилась газом женщина. От госпитализации она отказалась. При обследовании в доме обнаружили отсутствие тяги в дымоходе и самовольное подключение газового водонагревателя. Колонку отключили, трубу заварили.
Специалисты предполагают, что причиной плохого самочувствия стало именно несанкционированное вмешательство в работу газового оборудования. Подачу газа восстановят после того, как управляющая компания проверит вентканал и дымоходы.
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