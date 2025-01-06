Сразу после Нового года: россиян готовят к самой крупнейшей с 1990-х денежной реформе

В России планируется крупная денежная реформа, которая станет одной из важнейших за последние десятилетия, начиная с конца 1990-х годов. Основным нововведением станет введение цифрового рубля — третьего вида национальной валюты, наряду с наличными и безналичными деньгами. Цель реформы — модернизировать финансовую систему, повысить её устойчивость и адаптировать к современным цифровым условиям.

Ключевой этап начнётся в следующем году, и ведущие банки страны сыграют важную роль в её реализации. С начала года начнётся масштабное внедрение цифрового рубля. Центральный банк поставил задачу перед крупнейшими финансовыми организациями: к 1 июля 2024 года обеспечить клиентам возможность использования новой валюты. Это потребует интеграции цифрового рубля в банковские сервисы. В дальнейшем планируется подключение всех российских банков, чтобы сделать цифровой рубль доступным для каждого.

Цифровой рубль станет официальным платёжным средством, равным наличным и безналичным деньгам. Однако его использование будет добровольным, что позволит гражданам постепенно привыкнуть к нововведению. Цифровой рубль будет храниться на специальных кошельках, интегрированных в мобильные приложения банков, что обеспечит удобство и безопасность транзакций.