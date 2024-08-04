«Спартак» рассказал о переходе Маркиньоса из «Ференцвароша»

Футбольный клуб «Спартак» из Москвы объявил о подписании трехлетнего контракта с полузащитником Маркиньосом. 24-летний бразилец присоединился к команде и будет играть под номером 8.

В предыдущем сезоне Маркиньос выступал за венгерский клуб «Ференцварош», где провел 48 матчей, забил семь голов и отдал десять результативных передач. Теперь он должен усилить состав «Спартака» своим опытом и мастерством.

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