Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Смертельная лихорадка пришла в Поволжье: от нее нет лекарства

В Республике Марий Эл наблюдается пугающая дина...

smartik.ru

Подписаться в Telegram

В Республике Марий Эл наблюдается пугающая динамика растущей заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю ноября медики зафиксировали 5 новых случаев инфицирования. Эта опасная вирусная инфекция способна вызывать тяжелые осложнения, поэтому специалисты настоятельно рекомендуют усилить меры профилактики.

Где произошли случаи заражения

Согласно сообщениям представителей Роспотребнадзора, случаи заражения были зафиксированы в городе Волжск, а также в Новоторъяльском и Медведевском районах. Условия инфицирования различны:

  • Трое пациентов заразились у себя дома.
  • Один случай связан с рабочей средой.
  • Еще один пациент был инфицирован после пребывания в лесу.

Эксперты связывают растущую заболеваемость с активностью мышевидных грызунов, являющимися основными переносчиками вируса.

Что такое ГЛПС и чем оно грозит

ГЛПС — это вирусное заболевание, которое передается человеку через контакт с выделениями грызунов или зараженными поверхностями. Опасность заболевания заключается в его тяжелых последствиях для здоровья, включая риск развития почечной недостаточности.

Основные симптомы ГЛПС:

  • резкий подъем температуры;
  • сильная слабость и ломота в мышцах;
  • боли в пояснице;
  • рвота и тошнота.

Без своевременного лечения болезнь может привести к тяжелым осложнениям, таким как кровотечения и серьезные нарушения работы внутренних органов.

Как защитить себя и свою семью от ГЛПС

Медики настоятельно рекомендуют придерживаться простых, но эффективных мер профилактики:

  • Исключите доступ грызунов в жилье.

Проверяйте окна и двери, заделывайте все щели, используйте сетки и уплотнители.

  • Поддерживайте чистоту в доме.

Регулярная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств помогает уничтожать вирусы и бактерии.

  • Храните продукты правильно.

Еда должна быть недоступна для грызунов — используйте герметичные контейнеры.

  • Защищайтесь во время уборки.

Если уборка связана с большим количеством пыли, надевайте защитные маски или респираторы.

  • Будьте осторожны в природных зонах.

Во время походов или пребывания в лесу избегайте контакта с местами, где могут обитать грызуны.

Рост заболеваемости ГЛПС в Марий Эл стал тревожным сигналом для жителей региона. Медики подчеркивают, что опасность вируса можно минимизировать, если соблюдать элементарные правила профилактики. При появлении симптомов, напоминающих грипп, в сочетании с болями в пояснице, важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане на 22,3% могут повысить тарифы на ЖКУ в 2025 году

Новости России

день назад

Клиенты ВТБ смогут оплачивать покупки за рубежом по QR

чем поморить тараканов

Новости Казани

4 часа назад

Полиция назвала причину скопление правоохранителей у бара в центре Казани

Важное в РТ

3 дня назад

Казань попала в топ городов, где раньше всех ложатся спать

строительство заборов спб в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в результате ДТП пострадало 213 диких животных

Новости Казани

день назад

В Казани задержали ОПГ за обнал более 2,5 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане вновь зафиксировано подорожание бензина и дизельного топлива

Новости Казани

день назад

В Казани из нового перинатального центра впервые выписали тройняшек

Новости Казани

день назад

В Казани искусственный интеллект будет искать сосульки на крышах
Лонгриды
22 часа назад

«У нас сложилась банда»: в Казани прошла премьера фильма «Елки 11»

В Казани состоялась премьера долгожданного филь...

Новости Татарстана

24 минуты назад

За сутки в Казани произошло 267 ДТП

Гид по скидкам Казани

день назад

Скучать не придется: редакция собрала гид по развлечениям в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов встретился с руководителем молдавской партии социалистов Игорем Додоном

Новости Татарстана

4 часа назад

Утраченные исторические здания исключают из реестра ОКН
В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз м...
Новости Татарстана
5 часов назад

В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз мусора

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане за неделю подорожали колбаса, мясо и овощи

Новости Казани

5 часов назад

В Казани ограничат движение по ряду улиц из-за подготовки и проведения новогодних мероприятий

Новости Татарстана

5 часов назад

Раис Татарстана поручил усилить контроль за уборкой снега
Новости России
4 дня назад

Лимит на удачу: реальные истории людей, которые очень не вовремя остались без интернета