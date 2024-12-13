Смертельная лихорадка пришла в Поволжье: от нее нет лекарства
smartik.ru
В Республике Марий Эл наблюдается пугающая динамика растущей заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).
По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю ноября медики зафиксировали 5 новых случаев инфицирования. Эта опасная вирусная инфекция способна вызывать тяжелые осложнения, поэтому специалисты настоятельно рекомендуют усилить меры профилактики.
Где произошли случаи заражения
Согласно сообщениям представителей Роспотребнадзора, случаи заражения были зафиксированы в городе Волжск, а также в Новоторъяльском и Медведевском районах. Условия инфицирования различны:
- Трое пациентов заразились у себя дома.
- Один случай связан с рабочей средой.
- Еще один пациент был инфицирован после пребывания в лесу.
Эксперты связывают растущую заболеваемость с активностью мышевидных грызунов, являющимися основными переносчиками вируса.
Что такое ГЛПС и чем оно грозит
ГЛПС — это вирусное заболевание, которое передается человеку через контакт с выделениями грызунов или зараженными поверхностями. Опасность заболевания заключается в его тяжелых последствиях для здоровья, включая риск развития почечной недостаточности.
Основные симптомы ГЛПС:
- резкий подъем температуры;
- сильная слабость и ломота в мышцах;
- боли в пояснице;
- рвота и тошнота.
Без своевременного лечения болезнь может привести к тяжелым осложнениям, таким как кровотечения и серьезные нарушения работы внутренних органов.
Как защитить себя и свою семью от ГЛПС
Медики настоятельно рекомендуют придерживаться простых, но эффективных мер профилактики:
- Исключите доступ грызунов в жилье.
Проверяйте окна и двери, заделывайте все щели, используйте сетки и уплотнители.
- Поддерживайте чистоту в доме.
Регулярная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств помогает уничтожать вирусы и бактерии.
- Храните продукты правильно.
Еда должна быть недоступна для грызунов — используйте герметичные контейнеры.
- Защищайтесь во время уборки.
Если уборка связана с большим количеством пыли, надевайте защитные маски или респираторы.
- Будьте осторожны в природных зонах.
Во время походов или пребывания в лесу избегайте контакта с местами, где могут обитать грызуны.
Рост заболеваемости ГЛПС в Марий Эл стал тревожным сигналом для жителей региона. Медики подчеркивают, что опасность вируса можно минимизировать, если соблюдать элементарные правила профилактики. При появлении симптомов, напоминающих грипп, в сочетании с болями в пояснице, важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец