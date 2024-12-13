Смертельная лихорадка пришла в Поволжье: от нее нет лекарства

В Республике Марий Эл наблюдается пугающая динамика растущей заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю ноября медики зафиксировали 5 новых случаев инфицирования. Эта опасная вирусная инфекция способна вызывать тяжелые осложнения, поэтому специалисты настоятельно рекомендуют усилить меры профилактики.

Где произошли случаи заражения

Согласно сообщениям представителей Роспотребнадзора, случаи заражения были зафиксированы в городе Волжск, а также в Новоторъяльском и Медведевском районах. Условия инфицирования различны:

Трое пациентов заразились у себя дома.

Один случай связан с рабочей средой.

Еще один пациент был инфицирован после пребывания в лесу.

Эксперты связывают растущую заболеваемость с активностью мышевидных грызунов, являющимися основными переносчиками вируса.

Что такое ГЛПС и чем оно грозит

ГЛПС — это вирусное заболевание, которое передается человеку через контакт с выделениями грызунов или зараженными поверхностями. Опасность заболевания заключается в его тяжелых последствиях для здоровья, включая риск развития почечной недостаточности.

Основные симптомы ГЛПС:

резкий подъем температуры;

сильная слабость и ломота в мышцах;

боли в пояснице;

рвота и тошнота.

Без своевременного лечения болезнь может привести к тяжелым осложнениям, таким как кровотечения и серьезные нарушения работы внутренних органов.

Как защитить себя и свою семью от ГЛПС

Медики настоятельно рекомендуют придерживаться простых, но эффективных мер профилактики:

Исключите доступ грызунов в жилье.

Проверяйте окна и двери, заделывайте все щели, используйте сетки и уплотнители.

Поддерживайте чистоту в доме.

Регулярная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств помогает уничтожать вирусы и бактерии.

Храните продукты правильно.

Еда должна быть недоступна для грызунов — используйте герметичные контейнеры.

Защищайтесь во время уборки.

Если уборка связана с большим количеством пыли, надевайте защитные маски или респираторы.

Будьте осторожны в природных зонах.

Во время походов или пребывания в лесу избегайте контакта с местами, где могут обитать грызуны.

Рост заболеваемости ГЛПС в Марий Эл стал тревожным сигналом для жителей региона. Медики подчеркивают, что опасность вируса можно минимизировать, если соблюдать элементарные правила профилактики. При появлении симптомов, напоминающих грипп, в сочетании с болями в пояснице, важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

