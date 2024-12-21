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В Татарстане после атаки БПЛА ввели режим ЧС

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В Татарстане с 21 декабря и до особого распоряжения вводится режим ЧС для органов власти. Соответствующий приказ подписал глава республики Рустам Минниханов.

Режим ЧС будет бессрочным до особого распоряжения.

Казань сегодня подверглась массированному удару БПЛА ВСУ. Над городом, по данным Минобороны, были сбиты 6 БПЛА. По данным мэрии, 6 беспилотников попали в жилые дома. Видео ударов по жилым зданиям публикует телеграм-канал "Злой Казанец".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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