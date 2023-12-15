Смело покупайте лотерейные билеты: Глоба назвала три знака-везунчика

Знаменитый российский астролог Тамара Глоба при составлении гороскопа на декабрь 2023 года, отметила, что представителей трех знаков зодиака ожидает месяц везения и счастья. Звезды говорят, что удача не отпустит их до конца года, сообщает pg21.

Близнецы

Родившиеся под созвездием близнецов удивятся тому, с какой легкостью им удастся завершить все долго их мучившее дела. Вместе с тем звезды обещают, что декабрь станет месяцем исполнения их мечт, а в личная жизнь станет гораздо счастливее. Одинокие близнецы могут встретить свою родственную душу. А некоторые представители этого знака зодиака значительно улучшат свое финансовое положение.

Рак

Ракам астролог советует закупиться лотерейными билетами, потому что в декабре фортуна избрала их своими любимчиками. На работе их ожидает прибавка, крупная премия или повышение в должности. Больше всего в этом месяце ракам будет везти в финансовом плане, деньги будут литься рекой.

Скорпион

И третий знак зодиака, которого в конце года выбрала вселенная, это скорпион. В начале декабря они очень хорошо поработали, поэтому ближе к концу их будет ждать щедрое вознаграждение. Однако астролог советует не расслабляться и упорно трудиться, чтобы не упустить свое везение и в следующем году.