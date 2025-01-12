Более 100 аварий произошло в Казани за сутки, обнаружено восемь пьяных водителей

За прошедшие сутки в Казани было зарегистрировано 107 дорожных происшествий, но, к счастью, никто не пострадал. 45 из этих инцидентов были оформлены через специализированные центры, а оставшиеся 17 случаев с повреждением имущества были задокументированы сотрудниками ГИБДД прямо на месте аварии.



Во время рейдов полиция задержала восемь водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом виде, троих людей без водительского удостоверения, а также троих граждан, подозреваемых в других правонарушениях.