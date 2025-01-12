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· 16+ · Анастасия Шагалеева

Более 100 аварий произошло в Казани за сутки, обнаружено восемь пьяных водителей

За прошедшие сутки в Казани было зарегистрирова...

Госавтоинспекция Татарстана

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За прошедшие сутки в Казани было зарегистрировано 107 дорожных происшествий, но, к счастью, никто не пострадал. 45 из этих инцидентов были оформлены через специализированные центры, а оставшиеся 17 случаев с повреждением имущества были задокументированы сотрудниками ГИБДД прямо на месте аварии.

Во время рейдов полиция задержала восемь водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом виде, троих людей без водительского удостоверения, а также троих граждан, подозреваемых в других правонарушениях.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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