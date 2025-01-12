Руководство Татарстана поздравило работников прокуратуры с их праздником

Премьер-министр РТ Алексей Песошин передал поздравления прокурорам Татарстана в честь их праздника, акцентировав внимание на важности их роли в обеспечении соблюдения законов и защиты прав. Он выразил признательность за отдачу своей работе и усердие, с которым они выполняют свои обязанности.



В своем обращении министр пожелал представителям профессии и их близким хорошего здоровья, счастья и успехов в их значимой работе во благо общества. Ещё он подчеркнул, что прокуратура существует уже более трех веков, занимая центральное место в защите прав граждан и поддержании соблюдения закона.