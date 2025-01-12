Закончен начальный этап реставрации исторического здания библиотеки КФУ

Завершился начальный этап реставрации Научной библиотеки имени Н. И. Лобачевского КФУ. Информацией поделилась пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране культурного наследия.



В результате реставрации были осуществлены работы по обновлению интерьера, а также крыши. Особое внимание уделили восстановлению исторических деталей. Представитель комитета Иван Гущин отметил, что во второй части реставрации планируется ремонт фасадов и утраченных деталей.



В следующей части ремонта пройдёт обновление фонарей, главного входа и деталей украшения. Само здание находится по улице Кремлевская, д. 18, корп. 4, и была открыта в 1834–1837 годах.



Стоит отметить, что библиотека стала важным элементом комплекса КФУ. Здание также претерпело изменения, включая пристройку в 1894 году для увеличения библиотечного фонда.