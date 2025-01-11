Грузовик наехал на мать с дочкой на трассе в Татарстане, женщина умерла

Сегодня, 11 января, на М7 в Верхнеуслонском районе РТ случилась трагедия: грузовик марки Scania, не сбавляя скорости, наехал на девушку 24-х лет и её 5-летнего ребенка. Пострадавшие пытались пройти дорогу по нерегулируемому переходу. Татарстанка умерла в машине скорой помощи, а девочка была травмирована.



Такие пешеходные переходы могут стать местами аварий, чаще всего в ночное и вечернее время. В РТ активно проводятся кампании по увеличению знаний и водителей о ПДД.