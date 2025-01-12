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Нижнекамский район празднует 60-летний юбилей

12 января 1965 года был издан Указ о создании Н...

Пресс-служба главы Нижнекамского района Рамиля Муллина

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12 января 1965 года был издан Указ о создании Нижнекамского района, административным центром которого стал поселок Нижнекамский с населением около 45 тысяч человек на тот момент.

Сегодня мэр Рамиль Муллин отметил, что численность жителей района превысила 270 тысяч. Он подчеркнул, что каждый житель, включая детей, вносит свой вклад в развитие территории, вдохновляя взрослых на активные перемены. Градоначальник выразил благодарность пожилым людям и главам сельских поселений за их неоценимый вклад в процветание района.

В настоящее время район включает 15 населенных пунктов, среди которых город Нижнекамск и поселок Камские Поляны. Сельские поселения играют ключевую роль в развитии своих территорий.

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