Казанцам объяснили, как оплатить проезд по Вознесенскому тракту

С 11 января на Вознесенском тракте в Казани начнет действовать платный проезд, основанный на системе «Свободный поток», позволяющей водителям производить оплату после окончания поездки.

На этой территории дороги есть камеры, которые фиксируют номера машин, определяют их категории и рассчитывают цену проезда. Тариф для легковушек — 90 рублей, а в часы пик он вырастает до 150 рублей. Для авто II категории цена проезда — 150 рублей, III категории — 250 рублей, и 350 рублей для машин IV категории.

Оплату следует осуществить в течение 5 дней через официальный сайт, указав номер своего транспортного средства. В ближайшем будущем планируется внедрение автоматизированной системы расчетов с помощью транспондера.

Если у водителей возникнут какие-либо вопросы, они могут обратиться по телефону 0216. За неоплату проезда предусмотрены штрафные меры: 1 500 рублей для легковых автомобилей и 5 000 рублей для грузовых машин и автобусов.