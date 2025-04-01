«Служить будут все»: в Госдуме России думают над введением всеобщей воинской обязанности

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев выступил с предложением о принятии закона о всеобщей воинской обязанности в России.

По его словам, армейская служба должна быть обязательной для всех граждан страны, независимо от того, учатся ли они или нет. Депутат уверен, что на фоне текущих угроз России важно принять серьёзные меры, а не ограничиваться «полумерами».

Причины предложения

Соболев отметил, что в нынешней ситуации, когда «европейцы угрожают войной», а дата завершения специальной военной операции (СВО) ещё не ясна, необходимо предпринимать серьёзные шаги. Он также подчеркнул, что США стремятся «прибрать Украину к рукам». Депутат выразил мнение, что «давно пора начать заниматься серьёзным делом».

«Обстановка такая, что нужно вводить закон о всеобщей воинской обязанности, чтобы каждый мог защищать свою страну, если потребуется. Служить в армии должны все, независимо от того, учатся ли они или нет, при этом состояние здоровья будет являться единственным основанием для освобождения от службы. Возраст остаётся таким же, как и сейчас — с 18 до 30 лет», — заявил он.

Соболев добавил, что это его личная позиция и размышления, отметив, что в нынешней ситуации всё ещё принимаются полумеры.

Изменения в законопроекте о штрафах

Сегодня Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который увеличивает размер штрафа за несообщение в военкомат о переезде на новое место жительства до 20 тысяч рублей. Соболев заявил, что такие действия со стороны призывников являются «одной из форм уклонения от военной службы». Он отметил, что «лазейки нужно закрывать», поэтому наказание было ужесточено.

Изменения в правилах призыва

Законопроект предусматривает, что за несообщение в установленном порядке сведений о переезде на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией, будет наложен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (сейчас штраф составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей).

Новые правила призыва с 1 апреля

С 1 апреля вступят в силу новые правила призыва в армию, которые начнут действовать в весенний призыв.

Позиция других депутатов

Первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков заявил, что штраф в 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде является достаточным, поскольку большинство граждан в России являются законопослушными. По его мнению, вводить уголовную ответственность нецелесообразно, так как это может привести к тому, что призывники будут уезжать за границу.