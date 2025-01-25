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Слепота, мигрени и смерть: в России нашли самую опасную незамерзайку-убийцу

В России обнаружены опасные автомобильные жидко...

drive2.ru

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В российской автомобильной индустрии разгорелся скандал, связанный с обнаружением смертельно опасных уровней метанола в незамерзающих жидкостях для стеклоомывателей.

По информации от SHOT ПРОВЕРКА, в продуктах брендов Nord ULTRA 30С, Gleid UNLIMITED 30С и Gleid PROFESSIONAL 30С найдено превышение содержания метанола от 350 до 722 раз по сравнению с допустимыми нормами. Это открытие стало тревожным звонком для потребителей и регуляторов.

Опасные химические составы на полках магазинов

Открытие опасных уровней метанола в автомобильных жидкостях произвело шок. Метанол, известный своими высокотоксичными свойствами, может вызывать серьезные заболевания и даже смертельные исходы при вдыхании его паров или случайном употреблении.

Продукция была обнаружена на многочисленных торговых площадках, включая маркетплейсы, автозаправки и точки перепродажи.

Реакция властей и меры предосторожности

В Санкт-Петербурге органы власти уже предприняли шаги для локализации угрозы, издав предписания на изъятие и уничтожение всех партий указанных продуктов. Соответствующие меры предосторожности и предупреждения были распространены и в другие регионы страны.

Законодательный аспект и последствия для производителей

Использование метилового спирта в составе автомобильных жидкостей строго запрещено российским законодательством. Отравление метанолом может привести к необратимому ухудшению здоровья, включая потерю зрения, серьезные нарушения работы нервной системы и печени.

В случае доказательства умышленного добавления метанола, на производителей могут быть наложены серьезные санкции, вплоть до криминальной ответственности.

Образовательная кампания и защита потребителей

Раскрытие этой информации подчеркивает необходимость проведения образовательных кампаний среди автомобилистов о рисках использования некачественных автохимических продуктов. Также акцентируется важность регулярного контроля качества и безопасности автомобильных жидкостей, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Этот инцидент выявил серьезную проблему в контроле качества автомобильных жидкостей и подчеркнул важность строгого соблюдения производственных стандартов. Будущие усилия должны быть направлены на укрепление законодательных и контрольных механизмов, чтобы обеспечить безопасность и здоровье российских автомобилистов, сообщает life.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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