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Скончался бывший участник телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко

Вечером вчера нас покинул Александр Бялко, изве...

dzen.ru

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Вечером вчера нас покинул Александр Бялко, известный журналист и один из лучших участников знаменитой телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Сообщение о его кончине передала его дочь Мария журналистам ТАСС, не раскрыв деталей случившегося.

Александр родился 28 августа 1952 года в столице, и его жизнь была наполнена научными исследованиями и литературным творчеством. После окончания Московского инженерно-физического института по специальности "ядерная физика", Бялко продолжил обучение в Журналистском институте МГУ.

Его путь в «Что? Где? Когда?» начался в 1979 году. Уже через год он выиграл свой первый значимый приз — "Знак совы". На протяжении своей карьеры в интеллектуальных соревнованиях он неоднократно удостаивался наград, в том числе "Хрустальной совы" за участие в праздничных сериях игр 2000-х годов. Александр последний раз вышел на игру в 2009 году.

«Что? Где? Когда?», запущенная в эфир 4 сентября 1975 года, за годы своего существования стала культовой интеллектуальной программой на российском телевидении, транслируемой на Первом канале и завоевавшей любовь миллионов зрителей.

Смерть Александра Бялко является невосполнимой утратой для медиа, культурного и образовательного сообществ. Его вклад в развитие журналистики и интеллектуальных игр остается в памяти благодарных зрителей и читателей, а его труды продолжат вдохновлять на подвиги умов новых поколений.

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