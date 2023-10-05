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· Ульяна Сенько

Школьники в шоке: в Госдуме обсуждают нововведение, которое сильно огорчит учащихся

Школьники в шоке: в Госдуме обсуждают нововведение, которое сильно огорчит учащихся

stylishbag.ru

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В России школьникам и их родителям опять хотят усложнить жизнь. Парламентарии придумали новый закон, который вскоре может принять российский парламент.

Возникло новое предложение дать возможность родителям школьников вводить форму по собственному усмотрению. Другими словами, школы России не смогут устанавливать школьный дресс-код без согласия родительского собрания. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Государственной думы, более того, стартовал сбор отзывов на данную инициативу.

Для чего нужны такие изменения?

В первую очередь, это нужно для уменьшения родительских трат на сборы детей в школу. На данный момент, российские образовательные учреждения сами устанавливают правила внешнего вида учеников: цвет ткани, форма юбок, брюк, жилеток, платьев и сарафанов. Для того чтобы соответствовать пунктам школьных уставов, касающихся одежды, родителям приходится искать в магазинах, на рынках, в маркетплейсах, заказывать пошив, что отнимает много времени, сил и денежных средств.

По данным Федеральной службы государственной статистики в 2023 году школьные товары подорожали на 7% и в среднем на сборы в первый класс уходит 28 600 рублей на девочку и 23 800 рублей на мальчика.

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