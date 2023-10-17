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«Школьники ошарашены»: учителями разрешат работать судимым за особо тяжкие

«Школьники ошарашены»: учителями разрешат работать судимым за особо тяжкие

news.myseldon.com

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В Государственную думу на рассмотрение внесен новый законопроект, который подразумевает разрешение гражданам РФ с погашенными судимостями за особо тяжкие преступления работать на должностях учителей и педагогов. Документ, содержащий предложение для нововведения размещен в думской электронной базе,сообщает PRIMPRESS.

Инициатива, внесенная на обсуждение в Госдуму, подразумевает дополнение Трудового кодекса РФ, где комиссии по делам несовершеннолетних будет предоставлено право рассматривать заявления для устройства на педагогические должности россиян, отбывших наказание и погасивших судимости за особо тяжкие нарушения закона. А после рассмотрения заявлений выносить решения: разрешить или запретить ранее судимым работать в сфере российского образования.

Чтобы получить разрешение преподавать и работать в образовательных учреждениях, самым важным критерием оценки будет являться безукоризненное поведение в продолжении не менее десяти лет после завершившегося срока заключения и наказания.

Тем не менее предложенные изменения в правах на образовательную деятельность не будут распространяться на россиян, отбывших наказания за убийства, насильственные преступления и нарушения неприкосновенности несовершеннолетних.

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