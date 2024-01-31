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Синоптики резко изменили прогноз на текущую неделю: снежный апокалипсис повторится?

Синоптики резко изменили прогноз на текущую неделю: снежный апокалипсис повторится?

radiovan.fm

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По данным метеорологической службы Gismeteo, в большинстве регионов Российской Федерации погода станет непостоянной и капризной, что может стать причиной образования крайне неудобных условий на улицах и дорогах. Прогноз предвещает следующие изменения:

Москва: Температура воздуха в столице на текущей неделе будет весьма теплой от минус 1 до плюс 2 градусов. Ожидаются осадки в виде снега, иногда перемешанного с дождем. За одну неделю в столице может выпасть 8,1 мм осадков, которые станут причиной образования льда на тротуарах и проезжих частях.

Санкт-Петербург: В городе ожидается плюсовая температура до 3 градусов, которая к концу недели начнет опускаться и уже в начале следующей недели достигнет отметки в минус 11 градусов. Прогнозируются сильные осадки в виде ледяных дождей и мокрых снегопадов, которых за неделю выпадет 16,4 мм. Вместе с тем жителей северной столицы России могут сильно огорчить мощные порыв ветра, доходящие до 16 метров в секунду.

Казань (Поволжье): Прогноз для столицы Татарстана кардинально изменился, так как еще вчера синоптики прогнозировали, что в городе начнутся новые сильные снегопады, однако теперь жителей Казани ожидают осадки в виде дождя и снега, которых за неделю выпадет около 13,4 мм, что находится в пределах нормы. Дневная температура воздуха будет колебаться от минус 4 до нуля градусов, а на следующей неделе начнет стремительно ползти вниз.

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