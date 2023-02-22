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Семь человек погибли в результате поджога гостиницы, поджигатель долго пил и изводил соседей

7 человек погибли в результате поджога в гостинице в Москве
Семь человек погибли в результате поджога гостиницы, поджигатель долго пил и изводил соседей

Фото: ivteleradio.ru

На Международной улице в центре Москвы произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram.

Вечером 21 февраля там загорелось 16-этажное здание бывшего общежития, первые этажи которого были переделаны под гостиницу МКМ. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

В результате пожара погибли 6 человек, среди них двое детей. Еще девять пострадавших были доставлены в больницы. По данным shot, еще одна женщина умерла в реанимации.
Из горящего здания были спасены порядка 50 человек, эвакуированы 200 жильцов.

Выяснилось, что причиной пожара стал поджог. По словам очевидцев, один из жильцов квартиры поджег вещи в коридоре. Жительница дома рассказала агентству ТАСС, что поджигатель в последнее время постоянно находился в состоянии алкогольного опьянения.

"День пьет, ночь пьет, всем жизни не давал он. Может, белочка у него, что он плеснул горючую смесь", — сказала она.

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