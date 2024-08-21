Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Секрет вкуснейших сладких маринованных помидоров на зиму раскрыт: рецепт исключительно для опытных хозяек

Заготовка сладких маринованных помидоров на зим...

patee.ru

Подписаться в Telegram

Заготовка сладких маринованных помидоров на зиму — это способ сохранить летние вкусы и побаловать себя и близких необычным блюдом в холодное время года. Этот рецепт не только вкусный, но и содержит интересные специи, которые придают помидорам особенный аромат.

Необходимые ингредиенты:

  • Твердые спелые помидоры (лучше выбрать мелкие сорта) — 2 кг
  • Вода — 1,5 л
  • Сахар — 150 г
  • Соль крупного помола — 2 столовые ложки
  • Столовый уксус 9% — 100 мл
  • Чеснок — 5 зубчиков, нарезанный ломтиками
  • Корица в палочках — 1 шт.
  • Гвоздика — 5 бутонов
  • Черный перец горошком — 10 штук
  • Бадьян (звездчатый анис) — 2 звездочки
  • Мускатный орех — четверть чайной ложки, свежемолотый

Инструкция по приготовлению:

  1. Приготовление помидоров: Очистите помидоры под проточной водой и аккуратно сделайте маленькие надрезы на нижней стороне каждого из них. Это обеспечит более глубокое пропитывание маринадом.
  2. Стерилизация тары: Очистите банки и крышки, затем проведите их стерилизацию любым удобным способом, чтобы обеспечить безопасность консервации.
  3. Приготовление маринада: В кастрюле смешайте воду, сахар, соль и доведите смесь до кипения. Затем добавьте уксус и специи, дайте маринаду закипеть снова и сразу снимите с огня.
  4. Укладка: В подготовленные банки поместите ломтики чеснока на дно, затем равномерно распределите помидоры. Старайтесь не утрамбовывать их слишком плотно.
  5. Заливка маринадом: Залейте помидоры горячим маринадом, оставляя примерно 1-2 см до верха банки. Это предотвратит перелив при закатке.
  6. Закатка и охлаждение: Плотно закрутите банки крышками, переверните вверх дном и укутайте теплым полотенцем до полного остывания.
  7. Хранение: Храните банки в прохладном темном месте. Помидоры достигнут наилучшего вкуса спустя 2-3 месяца.

Этот рецепт сладких маринованных помидоров отлично подойдет для тех, кто ценит глубокие и насыщенные вкусы. Сочетание сладости и специй превратит обычные помидоры в деликатес, который украсит любой зимний стол.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Может залипнуть в этом образе»: квадробика — новая игра или опасное увлечение современных детей, мнение психолога

Интересное в Казани

21 час назад

Что надо успеть этим летом? Подборка сезонных фруктов и овощей

как выглядит укус клопа матрасного

Новости Казани

день назад

Жители Казани нашли нарушения в установке шумозащитных экранов

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке

сборщик мебели в Ростове-на-Дону

Новости Казани

6 часов назад

Житель Казани умер после капельницы от похмелья за 8 тысяч

Новости Татарстана

день назад

Татарстанец поймал сома весом 42,7 кг

Новости Татарстана

23 часа назад

В Лаишевском районе тракторист заживо закопал мужчину в траншее

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане с 1 сентября начнут забирать телефоны в школах

Новости Татарстана

день назад

2 школьницы в Челнах раскрутили карусель электросамокатом и вылетели
Новости Татарстана
2 дня назад

На этой неделе в Татарстане будет до +26 градусов и дожди

Во вторник и в среду прогнозируются дождь и гроза

Новости Казани

3 часа назад

Конфликт в семье обернулся разбитыми стеклами и вызовом полиции в Казани

Интересное в Казани

час назад

Пять самых популярных блюд, которые стоит попробовать в ресторане «Каспийка» до конца лета

Новости Казани

4 часа назад

В Казани специалисты могут построить дублер Вознесенского тракта

Новости Казани

5 часов назад

В Казани утром 21 августа поезд насмерть сбил пешехода
В Казани 21 августа произошло ДТП с перевертышем
Новости Казани
58 минут назад

В Казани 21 августа произошло ДТП с перевертышем

Новости Татарстана

5 часов назад

На Каскаде прудов в Альметьевске оборудовали понтон для уток

Новости Татарстана

22 часа назад

Татарстан на 3 месте среди регионов по зарплатам учителей

Новости Татарстана

день назад

Из-за Горьковского шоссе вырос госдолг Татарстана до 122,85 млрд рублей
Discord: Твой путеводитель в мире общения и гей...
Интересное в Казани
5 дней назад

Discord: Твой путеводитель в мире общения и гейминга
Из школьной программы исключили произведения Дж...
Новости Татарстана
6 часов назад

Из школьной программы исключили произведения Джоан Ролинг «Гарри Поттер»