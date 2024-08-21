Секрет вкуснейших сладких маринованных помидоров на зиму раскрыт: рецепт исключительно для опытных хозяек

Заготовка сладких маринованных помидоров на зиму — это способ сохранить летние вкусы и побаловать себя и близких необычным блюдом в холодное время года. Этот рецепт не только вкусный, но и содержит интересные специи, которые придают помидорам особенный аромат.

Необходимые ингредиенты:

Твердые спелые помидоры (лучше выбрать мелкие сорта) — 2 кг

Вода — 1,5 л

Сахар — 150 г

Соль крупного помола — 2 столовые ложки

Столовый уксус 9% — 100 мл

Чеснок — 5 зубчиков, нарезанный ломтиками

Корица в палочках — 1 шт.

Гвоздика — 5 бутонов

Черный перец горошком — 10 штук

Бадьян (звездчатый анис) — 2 звездочки

Мускатный орех — четверть чайной ложки, свежемолотый

Инструкция по приготовлению:

Приготовление помидоров: Очистите помидоры под проточной водой и аккуратно сделайте маленькие надрезы на нижней стороне каждого из них. Это обеспечит более глубокое пропитывание маринадом. Стерилизация тары: Очистите банки и крышки, затем проведите их стерилизацию любым удобным способом, чтобы обеспечить безопасность консервации. Приготовление маринада: В кастрюле смешайте воду, сахар, соль и доведите смесь до кипения. Затем добавьте уксус и специи, дайте маринаду закипеть снова и сразу снимите с огня. Укладка: В подготовленные банки поместите ломтики чеснока на дно, затем равномерно распределите помидоры. Старайтесь не утрамбовывать их слишком плотно. Заливка маринадом: Залейте помидоры горячим маринадом, оставляя примерно 1-2 см до верха банки. Это предотвратит перелив при закатке. Закатка и охлаждение: Плотно закрутите банки крышками, переверните вверх дном и укутайте теплым полотенцем до полного остывания. Хранение: Храните банки в прохладном темном месте. Помидоры достигнут наилучшего вкуса спустя 2-3 месяца.

Этот рецепт сладких маринованных помидоров отлично подойдет для тех, кто ценит глубокие и насыщенные вкусы. Сочетание сладости и специй превратит обычные помидоры в деликатес, который украсит любой зимний стол.