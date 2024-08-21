Секрет вкуснейших сладких маринованных помидоров на зиму раскрыт: рецепт исключительно для опытных хозяек
patee.ru
Заготовка сладких маринованных помидоров на зиму — это способ сохранить летние вкусы и побаловать себя и близких необычным блюдом в холодное время года. Этот рецепт не только вкусный, но и содержит интересные специи, которые придают помидорам особенный аромат.
Необходимые ингредиенты:
- Твердые спелые помидоры (лучше выбрать мелкие сорта) — 2 кг
- Вода — 1,5 л
- Сахар — 150 г
- Соль крупного помола — 2 столовые ложки
- Столовый уксус 9% — 100 мл
- Чеснок — 5 зубчиков, нарезанный ломтиками
- Корица в палочках — 1 шт.
- Гвоздика — 5 бутонов
- Черный перец горошком — 10 штук
- Бадьян (звездчатый анис) — 2 звездочки
- Мускатный орех — четверть чайной ложки, свежемолотый
Инструкция по приготовлению:
- Приготовление помидоров: Очистите помидоры под проточной водой и аккуратно сделайте маленькие надрезы на нижней стороне каждого из них. Это обеспечит более глубокое пропитывание маринадом.
- Стерилизация тары: Очистите банки и крышки, затем проведите их стерилизацию любым удобным способом, чтобы обеспечить безопасность консервации.
- Приготовление маринада: В кастрюле смешайте воду, сахар, соль и доведите смесь до кипения. Затем добавьте уксус и специи, дайте маринаду закипеть снова и сразу снимите с огня.
- Укладка: В подготовленные банки поместите ломтики чеснока на дно, затем равномерно распределите помидоры. Старайтесь не утрамбовывать их слишком плотно.
- Заливка маринадом: Залейте помидоры горячим маринадом, оставляя примерно 1-2 см до верха банки. Это предотвратит перелив при закатке.
- Закатка и охлаждение: Плотно закрутите банки крышками, переверните вверх дном и укутайте теплым полотенцем до полного остывания.
- Хранение: Храните банки в прохладном темном месте. Помидоры достигнут наилучшего вкуса спустя 2-3 месяца.
Этот рецепт сладких маринованных помидоров отлично подойдет для тех, кто ценит глубокие и насыщенные вкусы. Сочетание сладости и специй превратит обычные помидоры в деликатес, который украсит любой зимний стол.
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