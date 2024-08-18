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Секрет сладких маринованных помидор на зиму выложили в сеть: рецепт только для опытных хозяек

Зима — время, когда особенно хочется порадовать...

koolinar.ru

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Зима — время, когда особенно хочется порадовать себя и своих близких чем-то вкусным и домашним, а сладкие маринованные помидоры — это именно то блюдо, которое превратит обыденный обед или ужин в праздник. Сегодня мы раскрываем секрет приготовления идеальных маринованных помидоров, который до этого был известен только опытным хозяйкам.

Ингредиенты:

  • 2 кг спелых, но твёрдых томатов;
  • 1 л воды;
  • 2 ст.ложки соли;
  • 5 ст.ложек сахара;
  • 100 мл 9% уксуса;
  • 10 горошин черного перца;
  • 5 зубчиков чеснока;
  • 2 лавровых листа;
  • Несколько веточек укропа;
  • 0.5 чайной ложки горчичного порошка.

Пошаговый процесс приготовления:

  1. Подготовка тары: Прежде всего, стерилизуйте банки и крышки. Это гарантирует безопасность и долговечность консервации.

  2. Подготовка томатов: Тщательно помойте их и сделайте на каждом плоде небольшие надрезы в форме креста. Это позволит маринаду лучше пропитать помидоры.

  3. Приготовление маринада: В большую кастрюлю залейте воду и добавьте: соль, сахар, перец горошком, лавровые листы и прокипятите все вместе на медленном огне около 5 минут. Затем добавьте уксус и горчичный порошок, доведите до кипения.

  4. Заполнение банок: На дно каждой банки положите по нескольку веточек укропа и нарезанный чеснок, затем аккуратно уложите помидоры. Залейте горячим маринадом так, чтобы он полностью покрыл помидоры.

  5. Закатка: Закройте банки стерилизованными крышками и поставьте их в тёмное место для остывания. После остывания проверьте, плотно ли закрыты крышки.

Советы для идеального результата:

  • Выбирайте для маринования твёрдые, но спелые помидоры, чтобы они оставались целыми в процессе маринования.
  • Маринад можно адаптировать, добавляя новые специи по вкусу, например, немного корицы или кардамона для экзотического аромата.

Эти маринованные помидоры будут идеальным дополнением к любому зимнему столу, способным удивить и порадовать ваших гостей. Готовьте с любовью, и пусть каждый укус будет наполнен теплом домашнего уюта!

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