Секрет сладких маринованных помидор на зиму выложили в сеть: рецепт только для опытных хозяек
koolinar.ru
Зима — время, когда особенно хочется порадовать себя и своих близких чем-то вкусным и домашним, а сладкие маринованные помидоры — это именно то блюдо, которое превратит обыденный обед или ужин в праздник. Сегодня мы раскрываем секрет приготовления идеальных маринованных помидоров, который до этого был известен только опытным хозяйкам.
Ингредиенты:
- 2 кг спелых, но твёрдых томатов;
- 1 л воды;
- 2 ст.ложки соли;
- 5 ст.ложек сахара;
- 100 мл 9% уксуса;
- 10 горошин черного перца;
- 5 зубчиков чеснока;
- 2 лавровых листа;
- Несколько веточек укропа;
- 0.5 чайной ложки горчичного порошка.
Пошаговый процесс приготовления:
Подготовка тары: Прежде всего, стерилизуйте банки и крышки. Это гарантирует безопасность и долговечность консервации.
Подготовка томатов: Тщательно помойте их и сделайте на каждом плоде небольшие надрезы в форме креста. Это позволит маринаду лучше пропитать помидоры.
Приготовление маринада: В большую кастрюлю залейте воду и добавьте: соль, сахар, перец горошком, лавровые листы и прокипятите все вместе на медленном огне около 5 минут. Затем добавьте уксус и горчичный порошок, доведите до кипения.
Заполнение банок: На дно каждой банки положите по нескольку веточек укропа и нарезанный чеснок, затем аккуратно уложите помидоры. Залейте горячим маринадом так, чтобы он полностью покрыл помидоры.
Закатка: Закройте банки стерилизованными крышками и поставьте их в тёмное место для остывания. После остывания проверьте, плотно ли закрыты крышки.
Советы для идеального результата:
- Выбирайте для маринования твёрдые, но спелые помидоры, чтобы они оставались целыми в процессе маринования.
- Маринад можно адаптировать, добавляя новые специи по вкусу, например, немного корицы или кардамона для экзотического аромата.
Эти маринованные помидоры будут идеальным дополнением к любому зимнему столу, способным удивить и порадовать ваших гостей. Готовьте с любовью, и пусть каждый укус будет наполнен теплом домашнего уюта!
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