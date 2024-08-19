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Секрет сладких маринованных помидор на зиму раскрыт: рецепт исключительно для опытных хозяек

С приближением осени многие хозяйки задумываютс...

modasadovod.ru

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С приближением осени многие хозяйки задумываются о заготовках на зиму. Один из самых популярных способов сохранить летний урожай — маринование помидор. Сегодня мы раскроем эксклюзивный рецепт сладких маринованных помидор, который порадует даже самых искушенных гурманов.

Ингредиенты для маринования:

  • Средние помидоры (желательно твердые сорта) — 2 кг
  • Вода — 1 л
  • Сахар — 100 г
  • Соль — 2 ст. л.
  • Уксус 9% — 100 мл
  • Лавровый лист — 3-4 шт.
  • Гвоздика — 5-6 бутонов
  • Черный перец горошком — 10 шт.
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Свежая зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
  • Корица (по желанию) — 1 палочка

Пошаговое приготовление:

  1. Подготовка помидор: Тщательно вымойте помидоры, сделайте на каждом небольшие надрезы в виде креста. Это поможет овощам лучше пропитаться маринадом.
  2. Стерилизация банок: Перед закладкой помидоров стерилизуйте банки и крышки. Это предотвратит развитие микроорганизмов и продлит срок хранения заготовки.
  3. Приготовление маринада: В кастрюле смешайте воду, сахар, соль и специи (кроме уксуса). Доведите до кипения и варите на медленном огне 5 минут. Затем добавьте уксус и доведите снова до кипения.
  4. Заполнение банок: На дно каждой банки положите несколько веточек зелени, несколько долек чеснока и корицу. Затем плотно уложите помидоры.
  5. Заливка маринадом: Горячий маринад аккуратно разлейте по банкам, закрывая помидоры полностью. Закатайте банки стерилизованными крышками.
  6. Консервация: Поставьте банки в темное место для остывания. После полного остывания проверьте герметичность закупорки и переместите заготовки в прохладное место для хранения.

Советы для самых лучших результатов:

  • Выбирайте для маринования зрелые, но плотные помидоры.
  • Корица добавит необычный аромат и слегка сладкий привкус, который отлично сочетается с томатами.
  • Маринованные таким образом помидоры станут отличным дополнением к зимнему столу, идеально подойдут как для повседневных, так и для праздничных блюд.

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