Секрет сладких маринованных помидор на зиму раскрыт: рецепт исключительно для опытных хозяек
modasadovod.ru
С приближением осени многие хозяйки задумываются о заготовках на зиму. Один из самых популярных способов сохранить летний урожай — маринование помидор. Сегодня мы раскроем эксклюзивный рецепт сладких маринованных помидор, который порадует даже самых искушенных гурманов.
Ингредиенты для маринования:
- Средние помидоры (желательно твердые сорта) — 2 кг
- Вода — 1 л
- Сахар — 100 г
- Соль — 2 ст. л.
- Уксус 9% — 100 мл
- Лавровый лист — 3-4 шт.
- Гвоздика — 5-6 бутонов
- Черный перец горошком — 10 шт.
- Чеснок — 5 зубчиков
- Свежая зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
- Корица (по желанию) — 1 палочка
Пошаговое приготовление:
- Подготовка помидор: Тщательно вымойте помидоры, сделайте на каждом небольшие надрезы в виде креста. Это поможет овощам лучше пропитаться маринадом.
- Стерилизация банок: Перед закладкой помидоров стерилизуйте банки и крышки. Это предотвратит развитие микроорганизмов и продлит срок хранения заготовки.
- Приготовление маринада: В кастрюле смешайте воду, сахар, соль и специи (кроме уксуса). Доведите до кипения и варите на медленном огне 5 минут. Затем добавьте уксус и доведите снова до кипения.
- Заполнение банок: На дно каждой банки положите несколько веточек зелени, несколько долек чеснока и корицу. Затем плотно уложите помидоры.
- Заливка маринадом: Горячий маринад аккуратно разлейте по банкам, закрывая помидоры полностью. Закатайте банки стерилизованными крышками.
- Консервация: Поставьте банки в темное место для остывания. После полного остывания проверьте герметичность закупорки и переместите заготовки в прохладное место для хранения.
Советы для самых лучших результатов:
- Выбирайте для маринования зрелые, но плотные помидоры.
- Корица добавит необычный аромат и слегка сладкий привкус, который отлично сочетается с томатами.
- Маринованные таким образом помидоры станут отличным дополнением к зимнему столу, идеально подойдут как для повседневных, так и для праздничных блюд.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань