Секрет сладких маринованных помидор на зиму раскрыт: рецепт исключительно для опытных хозяек

С приближением осени многие хозяйки задумываются о заготовках на зиму. Один из самых популярных способов сохранить летний урожай — маринование помидор. Сегодня мы раскроем эксклюзивный рецепт сладких маринованных помидор, который порадует даже самых искушенных гурманов.

Ингредиенты для маринования:

Средние помидоры (желательно твердые сорта) — 2 кг

Вода — 1 л

Сахар — 100 г

Соль — 2 ст. л.

Уксус 9% — 100 мл

Лавровый лист — 3-4 шт.

Гвоздика — 5-6 бутонов

Черный перец горошком — 10 шт.

Чеснок — 5 зубчиков

Свежая зелень (укроп, петрушка) — по вкусу

Корица (по желанию) — 1 палочка

Пошаговое приготовление:

Подготовка помидор: Тщательно вымойте помидоры, сделайте на каждом небольшие надрезы в виде креста. Это поможет овощам лучше пропитаться маринадом. Стерилизация банок: Перед закладкой помидоров стерилизуйте банки и крышки. Это предотвратит развитие микроорганизмов и продлит срок хранения заготовки. Приготовление маринада: В кастрюле смешайте воду, сахар, соль и специи (кроме уксуса). Доведите до кипения и варите на медленном огне 5 минут. Затем добавьте уксус и доведите снова до кипения. Заполнение банок: На дно каждой банки положите несколько веточек зелени, несколько долек чеснока и корицу. Затем плотно уложите помидоры. Заливка маринадом: Горячий маринад аккуратно разлейте по банкам, закрывая помидоры полностью. Закатайте банки стерилизованными крышками. Консервация: Поставьте банки в темное место для остывания. После полного остывания проверьте герметичность закупорки и переместите заготовки в прохладное место для хранения.

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