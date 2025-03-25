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Сбер вошёл в ТОП-25 самых дорогих банковских брендов Европы

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Ему доверяют 110 млн частных и 3,3 млн корпоративных клиентов — именно это позволяет Сберу входить в число ведущих банковских брендов мира

Сбер сохранил лидерство среди самых дорогих брендов на российском банковском рынке в 2025 году. По данным журнала Brand Finance, стоимость бренда Сбера достигла 4,8 млрд долларов (в 2024-м — 4,4 млрд). По этому показателю Сбер занял 78-е место в рейтинге Top 500 Banking Brands и 22-е место — в рейтинге 25 Most Valuable Bank Brands in Europe. В Европе Сбер опередил такие банки, как норвежский DNB, итальянский UniCredit и нидерландский ABN AMRO.

Несмотря на санкции и непростую геополитическую ситуацию, банк укрепляет свои позиции благодаря доверию почти 110 млн частных и 3,3 млн корпоративных клиентов. Сбер создаёт высокотехнологичные, удобные, выгодные и безопасные продукты и сервисы, которые помогают людям решать повседневные задачи, ставить долгосрочные цели и достигать их.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Сбер — это крупнейший мировой бигтех, который создаёт инновационные решения для разных аспектов жизни. Десятки научных подразделений работают в компании над сотнями высокотехнологичных проектов и прикладных исследований в областях искусственного интеллекта, кибербезопасности, блокчейна, робототехники и многих других. Эти проекты позволяют преобразовывать накопленные знания в передовые технологии и продукты, что позволяет нам оставаться самым дорогим брендом среди российских финансовых институтов. Мы продолжим развивать свои технологии, чтобы людям было удобно и безопасно пользоваться самыми лучшими сервисами и услугами в мире».

Сбербанк первым в России запустил сервис оплаты товаров и услуг по биометрии – «Оплата улыбкой» – для всех граждан РФ старше 18 лет. За 2024 год им воспользовались более 2 миллионов россиян.

Сбер – один из лидеров мирового рынка эквайринга и крупнейший эквайер Европы согласно рейтингу «Крупнейших торговых эквайеров в мире» от Nilson Report.

На протяжении многих лет Сбербанк является социально-ответственным участником рынка, развивая целый ряд образовательных, медицинских, инфраструктурных проектов. Например, благодаря Сберу вместо устаревшего и нефункционального аэропорта в Горно-Алтайске вскоре появится суперсовременная воздушная гавань, отвечающая высоким требованиям организации авиасообщения. На Алтае уже принимает гостей горный курорт «Манжерок» с аккредитованными для проведения международных соревнований горнолыжными трассами. В Крыму функционирует курорт мирового уровня «Мрия», за годы работы снискавший десятки международных наград в сфере индустрии и гостеприимства.

Brand Finance — ведущая независимая консалтинговая компания в области оценки и стратегии в области брендинга с офисами более чем в 20 странах.

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