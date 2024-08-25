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Самый легкий рецепт лечо на зиму: секреты опытной хозяйки

Лечо, блюдо на основе свежих овощей, является и...

na-bludce.ru

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Лечо, блюдо на основе свежих овощей, является излюбленной заготовкой на зиму во многих семьях. Эта статья раскроет вам уникальные советы от опытной хозяйки из небольшого города на Юге России, где рецепт лечо ценится за его простоту и неповторимый вкус.

Необходимые ингредиенты:

  • Помидоры — 2 кг
  • Болгарский перец — 1 кг
  • Лук репчатый — 500 г
  • Морковь — 300 г
  • Растительное масло — 100 мл
  • Сахар — 2 столовые ложки
  • Соль — 2 столовые ложки
  • Уксус 9% — 50 мл

Этапы приготовления:

  1. Подготовка ингредиентов: Промойте овощи под проточной водой. Нарежьте помидоры кубиками, очистите болгарский перец от семян и нарежьте его на крупные куски. Лук и морковь нарежьте тонкими полукольцами.

  2. Процесс тушения: На сковороде с разогретым маслом обжарьте сначала лук до золотистой корочки, затем добавьте морковь и продолжайте тушить все вместе еще несколько минут. После этого добавьте в сковороду помидоры и перец, тушите под крышкой на слабом огне примерно 40 минут.

  3. Добавление специй: За несколько минут до окончания тушения введите в блюдо соль и сахар, хорошо перемешайте. Добавьте уксус прямо перед выключением огня, чтобы обеспечить консервацию.

  4. Закатка в банки: Разлейте готовое горячее лечо по предварительно стерилизованным банкам, закрутите крышками. Переверните банки вверх дном и укутайте их, чтобы они остывали медленно и равномерно.

  5. Условия хранения: Сохраняйте заготовки в прохладном и темном месте, например, в погребе или на холодной полке холодильника.

Приготовленное по этому рецепту лечо отличается богатым вкусом и ароматом свежих овощей, законсервированных на зиму. Оно станет отличным дополнением к вашим обедам или ужинам, добавляя яркие краски и питательность на ваш стол в холодное время года. Откройте для себя эту вкусную и полезную традицию – и ваша кулинарная зима обязательно будет тёплой и уютной!

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