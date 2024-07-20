С завтрашнего дня: Сбербанк предупредил россиян, на чьих телефонах сохранилось приложение "Сбер Онлайн"

Пользователи мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" столкнулись с новым видом мошенничества, представляющим серьезную угрозу их финансовой безопасности. По информации пресс-службы Сбербанка, злоумышленники активизировались и начали использовать новую схему атаки, особенно опасную для тех, кто установил данное приложение на свои смартфоны.



Мошенники, маскируясь под сотрудников Сбербанка, начали обзванивать пользователей через мессенджеры. Они убеждают клиентов в необходимости "срочного обновления" мобильного приложения для повышения безопасности. Если пользователь выражает сомнения, злоумышленники настаивают и предлагают провести процесс обновления удалённо.



Для этого они просят разрешение на трансляцию экрана телефона под предлогом проведения "биометрической аутентификации". Согласие клиента на такие действия может привести к тому, что мошенники получат доступ ко всей конфиденциальной информации: номерам счетов, кодам безопасности, паролям и данным банковских карт.





Специалисты в области кибербезопасности настоятельно рекомендуют клиентам банка быть крайне осторожными и не поддаваться на уловки мошенников. Официальные представители банка подчеркивают, что никогда не инициируют звонки с просьбой о проведении каких-либо операций через удаленный доступ или обновления программного обеспечения телефона.Для предотвращения финансовых потерь пользователи должны:Никогда не предоставлять доступ к экрану своего устройства незнакомцам.Игнорировать просьбы о переводе денег или предоставлении конфиденциальной информации по телефону.При подозрении на мошенничество немедленно обращаться в службу поддержки Сбербанка через официальное приложение или сайт банка.Этот случай становится напоминанием о том, что кибербезопасность требует бдительности и осторожности, особенно в эпоху, когда мошенники постоянно ищут новые способы атаки на пользователей банковских услуг.