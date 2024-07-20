Новости России
· 16+ · Полина Модестова

С завтрашнего дня: Сбербанк предупредил россиян, на чьих телефонах сохранилось приложение "Сбер Онлайн"

Мошенники, маскируясь под сотрудников Сбербанка, начали обзванивать пользователей через мессенджеры

mercator.ru

Подписаться в Telegram

Пользователи мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" столкнулись с новым видом мошенничества, представляющим серьезную угрозу их финансовой безопасности. По информации пресс-службы Сбербанка, злоумышленники активизировались и начали использовать новую схему атаки, особенно опасную для тех, кто установил данное приложение на свои смартфоны.

Мошенники, маскируясь под сотрудников Сбербанка, начали обзванивать пользователей через мессенджеры. Они убеждают клиентов в необходимости "срочного обновления" мобильного приложения для повышения безопасности. Если пользователь выражает сомнения, злоумышленники настаивают и предлагают провести процесс обновления удалённо.

Для этого они просят разрешение на трансляцию экрана телефона под предлогом проведения "биометрической аутентификации". Согласие клиента на такие действия может привести к тому, что мошенники получат доступ ко всей конфиденциальной информации: номерам счетов, кодам безопасности, паролям и данным банковских карт.

Специалисты в области кибербезопасности настоятельно рекомендуют клиентам банка быть крайне осторожными и не поддаваться на уловки мошенников. Официальные представители банка подчеркивают, что никогда не инициируют звонки с просьбой о проведении каких-либо операций через удаленный доступ или обновления программного обеспечения телефона.

Для предотвращения финансовых потерь пользователи должны:

Никогда не предоставлять доступ к экрану своего устройства незнакомцам.Игнорировать просьбы о переводе денег или предоставлении конфиденциальной информации по телефону.При подозрении на мошенничество немедленно обращаться в службу поддержки Сбербанка через официальное приложение или сайт банка.

Этот случай становится напоминанием о том, что кибербезопасность требует бдительности и осторожности, особенно в эпоху, когда мошенники постоянно ищут новые способы атаки на пользователей банковских услуг.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Чистополе из-за судороги утонул мужчина

Лонгриды

день назад

«Больших надежд на изменения не возлагают»: чем закончилась история Зиганшина с крановщиком

обработка от борщевика рузский район

Новости Казани

20 часов назад

Паша Техник появился в аэропорту Казани

Новости Татарстана

день назад

В Челнах осудят 39-летнего мастера цеха за смерть 61-летнего коллеги

ремонт экрана телевизора lg в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани у «Казанькомпрессормаша» при демонтаже здания возник пожар

Новости Казани

21 час назад

2 хостела с мигрантами кошмарят жителей Казани

Новости Казани

день назад

Паша Техник в Казани не пришел на выступление
Новости Казани
день назад

Казанский ФК «Рубин» показал новую форму на заводе

Казанский ФК «Рубин» показал новую форму на заводе

Новости Татарстана

26 минут назад

В Набережных Челнах цены на такси подскочили до исторического максимума

Новости Татарстана

2 часа назад

8 школ и 10 дошкольных учреждений появится в Татарстане в 2024 году

Лонгриды

19 часов назад

Территория MiXX Tele2: что стоит посмотреть обязательно и почему все бесплатно

Новости Татарстана

23 часа назад

В Нижнекамске авто насмерть сбило лося и вылетело с дороги
В Зеленодольском районе был замечен смерч
Новости Татарстана
21 час назад

В Зеленодольском районе был замечен смерч

Новости Казани

23 часа назад

В Казани произошло ДТП с участием 3 авто

Новости Казани

день назад

21 мигранта нашли на стройке ЖК в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани последнего пациента с ботулизмом перевели в стационар
Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым
В РТ обнаружили слив неизвестных отходов
Новости Татарстана
22 часа назад

В РТ обнаружили слив неизвестных отходов