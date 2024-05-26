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С телефоном не пропустят: туристов в Турции ждет неприятный сюрприз

Начиная с 1 ноября 2024 года, путешественники, отправляющиеся в Турцию, столкнутся с новыми правилами импорта электроники на территорию страны, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Яна Лаушкина

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Начиная с 1 ноября 2024 года, путешественники, отправляющиеся в Турцию, столкнутся с новыми правилами импорта электроники на территорию страны, как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Эти изменения были введены с целью противодействия нелегальной торговле и касаются тех, кто приобретает гаджеты за пределами Турции с намерением продажи их на внутреннем рынке. Внимание таможенники будут обращать на тех гостей страны, у которых есть более одного мобильного телефона.

Таким образом, туристы, планирующие поездку в Турцию, должны быть внимательны к новым правилам ввоза электроники, чтобы избежать неприятностей при въезде в страну.
Важно подчеркнуть, что обычным отдыхающим можно не беспокоиться: ввоз их собственных телефонов разрешен при условии, что они активированы и ранее использовались. Поэтому на тот случай, если вы планируете поездку в Турцию и собираетесь с собой взять несколько сотовых телефонов, то удостоверьтесь, что они запускались и не "пустые", сообщает PROGOROD33.

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