2 способа защитить бочку с водой от трещин зимой

Осенью с бочкой на участке всегда одна и та же история: сливать воду жалко, а оставлять страшновато. Это не строгая наука для каждого двора, но многие дачники замечают одно и то же: если не дать льду свободно расширяться, ёмкость переживает морозы заметно спокойнее. Я тоже сначала относился к этому с недоверием, но способ с плавающим компенсатором оказался вполне рабочим и, главное, не требует дорогих покупок.

Почему бочки трескаются зимой

Проблема не в самой бочке, а в том, как ведёт себя вода при замерзании. Когда внутри образуется лёд, он начинает давить на стенки, и больше всего страдают пластиковые ёмкости, а у металлических могут разойтись швы или повести корпус.

Пластик хуже переносит сильное внутреннее давление, особенно если стенки тонкие;

металл крепче, но сварные соединения и кран всё равно остаются уязвимыми;

если бочка заполнена почти до краёв, льду просто некуда «уйти», и нагрузка на стенки растёт;

чаще всего повреждения становятся заметны уже весной, когда ёмкость начинают снова использовать.

Я видел такой результат у соседей по даче: снаружи бочка вроде целая, а потом при первом наполнении обнаруживается длинная трещина у шва или дна. Обидно ещё и потому, что поломка обычно случается не от старости, а из-за одной пропущенной осенней подготовки.

Способ с пластиковыми бутылками

Этот приём я встречал на одном из российских сайтов о даче и быте, и он логично устроен. Внутрь бочки опускают несколько пустых пластиковых бутылок с плотно закрытыми крышками. Они работают как мягкий внутренний буфер: лёд сжимает их, а не только давит на стенки.

Подойдут бутылки объёмом около 1,5–5 литров;

внутрь обычно добавляют немного песка, земли или мелкого гравия, чтобы бутылка не лежала плашмя;

бутылки удобно связать шнуром на небольшом расстоянии друг от друга;

свободный конец лучше закрепить за край бочки, чтобы всё не ушло глубоко и не потерялось весной.

На обычную садовую бочку объёмом около 200 литров нередко хватает 2–3 бутылок по 1,5 литра. Я бы не назвал это красивым решением, но для хозяйства красота тут вообще не главный вопрос.

Лайфхак: если не хочется возиться с несколькими бутылками, можно взять одну крупную пластиковую ёмкость и слегка утяжелить её, чтобы она держалась в воде устойчивее. Главное — заранее проверить крышку: если она закручена слабо, смысла в таком буфере почти нет.

Лайфхак: перед тем как опускать связку в бочку, отметьте на шнуре длину маркером или узелком. Весной будет проще понять, не ушёл ли компенсатор слишком глубоко и на каком уровне он стоял зимой.

Если бутылок нет: подойдёт деревянный брусок

Второй способ проще на вид, но тоже вполне разумный. Вместо пластика можно использовать сухой деревянный брусок, полено или толстую доску. Сухая древесина сама по себе немного пружинит и не так плохо переносит давление льда.

Дерево должно быть сухим, не трухлявым и без явной гнили;

заготовка должна быть длиннее глубины бочки, чтобы её можно было установить устойчиво;

обычно такой элемент ставят не строго вертикально, а с небольшим упором по диагонали;

слишком тонкая рейка не подойдёт: нужен именно плотный кусок древесины.

С этим способом у меня была одна проблема: подходящего сухого бруска под рукой не оказалось, а сырой использовать не хотелось. Если дерево уже напиталось влагой, пользы от него меньше. Поэтому вариант хороший, но только если материал действительно нормальный, а не первый попавшийся обрезок из сырого угла сарая.

Андрей Михайлов, дачник из Казани: «Я несколько зим оставлял в бочке воду и опускал внутрь две пластиковые бутылки с песком. Весной ёмкость оставалась целой, хотя раньше на стенках появлялись заметные деформации. Способ простой, а времени уходит всего несколько минут».

О чём ещё часто забывают

Даже если сама бочка защищена, слабым местом остаётся кран и мелкая фурнитура. Вода в маленьких полостях замерзает не менее охотно, чем в большой ёмкости, а повреждения там потом особенно неприятны.

Из сливного крана лучше полностью убрать воду перед устойчивыми морозами;

если кран снимается, разумно убрать его на хранение в сухое место;

отверстие после снятия стоит прикрыть заглушкой или плотной защитой от мусора;

верх бочки полезно закрыть, чтобы внутрь не летели листья, ветки и грязь.

Лайфхак: если крышки у бочки нет, сверху можно временно положить лист плотного материала и хорошо закрепить его. Это простое действие помогает сохранить воду чище и избавляет от неприятной весенней чистки.

Я бы ещё добавил от себя одну бытовую мелочь: не откладывайте всё на день первых заморозков. Когда на участке уже холодно, любая подготовка кажется вдвое тяжелее. А если сделать это заранее, работа занимает буквально несколько минут.

Итог простой: оставлять бочку с водой на зиму без подготовки — сомнительная экономия времени. Куда спокойнее поставить внутрь бутылки или сухой деревянный брусок, слить воду из крана и закрыть верх от мусора. Способ не выглядит хитрым, но именно такие спокойные хозяйственные решения обычно и спасают вещи до весны.