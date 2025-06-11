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С сегодняшнего дня не заходите: Сбербанк обратился ко всем пользователям «Сбербанк Онлайн»

Пользователей Сбербанка в России предупредили о...

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Пользователей Сбербанка в России предупредили о новой угрозе, связанной с фальшивыми приложениями, которые появляются в онлайн-магазинах.

Эксперты предостерегли владельцев карт от рисков, которые могут возникнуть при использовании этих программ, сообщает PRIMPRESS.

Ситуация возникла на фоне удаления официального приложения «Сбербанк Онлайн» из App Store, что произошло из-за западных санкций. Злоумышленники используют этот момент, чтобы создать фальшивые аналоги. Одним из таких приложений стало «Сбербанк онлайн сайт», которое недавно оказалось в топе магазина приложений для iPhone. Разработчики заявляют, что это приложение позволяет войти в онлайн-банк Сбербанка быстрее, чем через официальную программу.

В Сбербанке оперативно отреагировали, уточнив, что это приложение не имеет никакого отношения к официальным сервисам банка. Мошенники используют его с целью получения доступа к данным пользователей. В банке предупредили, что вход в это приложение строго запрещен, так как это может привести к непредсказуемым последствиям.

В данный момент Сбербанк работает над блокировкой этого приложения, однако специалисты настоятельно рекомендуют не скачивать его и не переходить по ссылкам, размещенным в фальшивой программе.

«Будьте осторожны, это не официальный сервис Сбера, а попытка мошенников. Наша служба безопасности уже занимается его блокировкой. Просим вас проявить внимательность, так как злоумышленники могут распространять вредоносные программы, маскируясь под банковские приложения», — сообщили в Сбербанке.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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