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· Ульяна Сенько

С сегодняшнего дня будет абсолютно запрещено: неожиданный сюрприз ждет россиян, которые переводят деньги с карты на карту

С сегодняшнего дня будет абсолютно запрещено: неожиданный сюрприз ждет россиян, которые переводят деньги с карты на карту

PRIMPRESS

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Со 2 января 2024 года для держателей банковских карт в России вступили в силу новые правила, касающиеся защиты от незаконных списаний денег со счета,сообщает PRIMPRESS.

Главные изменения включают в себя:

  • Отмена навязывания страховок:

Ранее банки часто предлагали владельцам карт страховку за деньги в случае утери карты. Теперь такие страховки больше не могут быть навязаны клиентам.

  • Запрет на взимание платы за возврат утраченных средств:

Банкам запрещено взимать плату за возврат средств в случае утраты карты, если клиент своевременно сообщил о потере. Минимальная сумма возврата составляет 100 тысяч рублей.

  • Расширение страховых случаев:

Новые правила расширяют перечень страховых случаев, включая ситуации, когда деньги были списаны с карты без уведомления владельца.

  • Обязательное уведомление о переводах:

Банки и операторы электронных платформ будут обязаны информировать Центробанк о переводах с карты на карту без согласия клиента. В уведомлении будут указаны данные об обоих участниках операции.

  • Сообщение о незаконных переводах в полицию:

В случае незаконных переводов информация будет оперативно передаваться в полицию, что позволит сократить сроки расследования и улучшит защиту граждан от мошенничества.

Эти меры направлены на укрепление защиты клиентов от финансовых мошенничеств и предоставление им более эффективных средств контроля за операциями по своим счетам.

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