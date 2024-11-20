С ноября 2024: владелец «Ашана» и «Леруа Мерлен» перевернет шопинг в Российской Федерации — решение для всех россиян

Представьте: вы покидаете магазин с полной корзиной продуктов, а ваш кошелёк остаётся нетронутым. Теперь это не фантазия, а реальность, которую обещают гипермаркеты «Ашан» и «Леруа Мерлен».

Уже с ноября 2024 года вы сможете оплачивать покупки накопленными бонусами, превращая обычный шопинг в уникальный опыт экономии.

«Ашан»: бонусы вместо денег

В октябре «Ашан» удивил покупателей, запустив беспрецедентную программу кешбэка. Клиенты могли получить до 80% бонусов на определённые товары. Эти баллы автоматически начислялись на карты лояльности и готовы к использованию. С 6 ноября бонусы превращаются в своеобразную «валюту», которую можно использовать для оплаты покупок в любом магазине сети.

Почему это выгодно?

За месяц активного использования программы можно накопить значительное количество бонусов. Они позволяют оплачивать любые категории товаров, что помогает существенно снизить расходы на повседневные нужды. Такой подход особенно удобен для семей, стремящихся оптимизировать бюджет.

«Леруа Мерлен»: шаг навстречу покупателям

«Леруа Мерлен» также решил порадовать своих клиентов. В октябре покупатели могли зарабатывать бонусы за заказы в онлайн-магазине и за расчёты картами определённых банков. С ноября накопленные бонусные рубли можно использовать для приобретения любых товаров.

Три преимущества:

Простота: бонусы автоматически начислены на карту лояльности. Экономия: баллы заменяют реальные деньги, позволяя сохранить свой бюджет. Свобода выбора: бонусы можно потратить на любые покупки — от стройматериалов до инструментов.

Новая эра шопинга

Благодаря этим нововведениям привычный поход в магазин превращается в выгодное занятие. Бонусы дают возможность:

Экономить семейные финансы.

Получать больше ценностей за те же деньги.

Пользоваться удобной системой оплаты без лишних действий.

Что нужно сделать, чтобы воспользоваться бонусами?

Проверьте, сколько бонусов накоплено на вашей карте лояльности.

С ноября используйте их в «Ашане» и в «Леруа Мерлен».

Покупайте всё необходимое, не тратя собственные деньги.

Теперь привычный шопинг становится не просто выгодным, а практически бесплатным. Накопленные баллы заменяют реальные деньги, открывая новые возможности для экономии. Проверьте баланс вашей карты уже сегодня и убедитесь, что покупки могут приносить ещё больше радости!