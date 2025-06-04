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С 6 июня будут лишать прав сразу на 1,5 года: ГИБДД начнет искать именно 3 типа водителей

ГИБДД анонсировала усиление рейдов по выявлению...

gosuslugi.ru

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ГИБДД усилит рейды по пьяным водителям с июня 2025 года

С июня 2025 года ГИБДД начнёт масштабные рейды по выявлению водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Мероприятия охватят всю Россию и будут проводиться как с использованием стационарных постов, так и с применением мобильных групп.

Особое внимание будет уделяться подозрительным манёврам водителей на дорогах, а также обращениям граждан о нарушениях. Нарушителям грозит штраф до 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. В случае повторных нарушений будет предусмотрена уголовная ответственность.

С 1 июня 2025 года также ужесточаются меры по контролю за соблюдением ПДД — в случае нарушения, водитель может лишиться прав на два года. ГИБДД призывает граждан оперативно сообщать о подозрительных водителях по номерам 102 и 112. Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах и снижение аварийности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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