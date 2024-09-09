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"С 5 сентября все окажется бесплатным": "Пятерочка", "Ашан" и "Магнит" приняли решение

Крупнейшие ритейлеры России анонсировали внедре...

dzen.ru

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Крупнейшие ритейлеры России анонсировали внедрение новой услуги, которая обещает революционизировать процесс покупки: бесплатная доставка товаров при выполнении определённых условий. Это новшество призвано улучшить опыт покупателей и усилить их лояльность в условиях растущего спроса на онлайн-шопинг.

Среди прочего, изменения затрагивают весь процесс получения заказов без посещения физических магазинов, что особенно актуально в современных реалиях. "Пятерочка", в качестве примера, расширила доступ к своей доставочной платформе, теперь охватывая такие регионы как Татарстан и Мурманская область. Такие шаги делают покупки ещё более доступными для широкого круга потребителей.

Пользователи "Пятерочки" могут пользоваться привилегией бесплатной доставки с первого заказа, при этом оплачивая только стоимость товаров. Постоянные клиенты также получают возможность бесплатной доставки при выполнении условия минимального заказа на сумму от 1500 рублей.

Схожие предложения появились и у других ведущих ритейлеров, таких как "Магнит" и "Ашан", которые тоже предлагают условия для бесплатной доставки. Эти меры не только повышают удобство покупок, но и способствуют привлечению новых клиентов, желающих избежать лишних трат.

Такие инициативы подчёркивают стремление ритейлеров быть на шаг впереди конкурентов, предлагая услуги, которые отвечают текущим требованиям и предпочтениям потребителей, делая процесс покупки максимально простым и приятным.

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