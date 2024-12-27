Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

С 28 декабря они исчезнут из всех магазинов: сеть магазинов «Пятерочка» приняла новое решение для всех россиян

Российские ритейлеры временно приостановили про...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

Российские ритейлеры временно приостановили продажу шпрот торговой марки «За Родину» из-за сообщений о возможных отравлениях.

Подробности ситуации и действия компаний

Крупные российские розничные сети, включая X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик») и онлайн-площадку Wildberries, срочно остановили продажу шпрот «За Родину». Причина – сообщения о случаях недомогания после употребления продукции в Екатеринбурге. Источники РБК подтвердили эти инциденты.

X5 Group незамедлительно прекратила продажу и поставки продукта во все свои магазины по всей России, ожидая результатов расследования.

«Мы мгновенно отреагировали на сообщения о возможных проблемах со здоровьем, связанных с употреблением этих консервов, остановив продажи и поставки товара», - заявили в X5 Group.

Wildberries не только убрал товар с площадки, но и отменил уже оформленные заказы, гарантируя возврат денег клиентам.

Позиция производителя

Изготовитель шпрот «За Родину» начал проверку партии продукции и анализ жалоб. Компания заявляет о полной безопасности своей технологии стерилизации, которая, по их словам, исключает развитие ботулизма. Несмотря на это, они ожидают результатов лабораторных тестов.

«Метод стерилизации, которым мы обрабатываем консервы, полностью исключает возможность развития ботулизма, поскольку в процессе обработки уничтожаются все бактерии. Однако окончательные результаты проверок мы ещё ожидаем,» - уточнили в компании.

Мнения экспертов

Специалисты в сфере пищевой безопасности подчеркивают низкий риск ботулизма в консервах, но нарушения на изготовлении, хранении или транспортировке могут иметь серьёзные последствия.

Итог для бренда и рынка

Приостановка продаж может негативно сказаться на репутации марки «За Родину», особенно на фоне конкуренции на рынке. У потребителей может возникнуть недоверие к продукту.

Рекомендации для потребителей

Потребители, приобретшие шпроты «За Родину», должны воздержаться от их употребления до завершения всех проверок. Возврат денег за покупки через Wildberries будет произведён автоматически.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Раненого после стрельбы тренера оперируют в больнице Челнов

Новости России

день назад

ВТБ завершил сделку по приобретению «Почта банка»

сетка для тараканов вентиляции на кухне

Новости Казани

7 часов назад

В Казани прозвучали сирены: жителей призвали сохранять спокойствие

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Обнови стиль с умом: магазины и стилисты Казани для создания гардероба мечты

монтаж сантехники цена за работу в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Челнах неизвестный мужчина открыл огонь в фитнес-клубе

Новости Казани

день назад

Казанский ресторан потерял 12 млн рублей из-за закрытия в период корпоративов

Новости Татарстана

день назад

Упавший в Казахстане самолет совершал рейсы в Казань за два дня до трагедии

Новости Татарстана

день назад

Задержанного в Альметьевске полковника МВД могут уволить с работы

Новости Татарстана

21 час назад

Татарстанцам объяснили почему тарифы ЖКХ вырастут в 2025 году
Новости Казани
2 дня назад

Стоимость проезда в Казани планируют увеличить до 43 рублей

С наступлением нового года казанцам может грози...

Новости Татарстана

10 минут назад

В Бугульминском районе ДПС помогли водителю фуры выбраться из снежной ловушки

Важное в РТ

6 часов назад

В 2024 году татарстанцы больше всех регионов проводили деловые встречи онлайн

Новости Казани

час назад

В Казани пройдет пятый Международный фестиваль НУР

Новости Казани

5 часов назад

В аэропорту Казани задержали два рейса на вылет и 12 рейсов на прилёт
В Елабуге задержали гендиректора фирмы, шесть р...
Новости Татарстана
2 дня назад

В Елабуге задержали гендиректора фирмы, шесть рабочих которой погибли в пожаре

Новости Татарстана

21 час назад

В Казани запустили второй платный участок Вознесенского тракта

Новости Казани

21 час назад

В Казани школьника сбили на скользком участке проспекта Победы

Новости Татарстана

21 час назад

В Набережных Челнах задержали мужчину за поддержку террористов
В сети МТС в Татарстане заработали отечественны...
Важное в РТ
4 дня назад

В сети МТС в Татарстане заработали отечественные базовые станции «ИРТЕЯ»