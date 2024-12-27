С 28 декабря они исчезнут из всех магазинов: сеть магазинов «Пятерочка» приняла новое решение для всех россиян

Российские ритейлеры временно приостановили продажу шпрот торговой марки «За Родину» из-за сообщений о возможных отравлениях.

Подробности ситуации и действия компаний

Крупные российские розничные сети, включая X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик») и онлайн-площадку Wildberries, срочно остановили продажу шпрот «За Родину». Причина – сообщения о случаях недомогания после употребления продукции в Екатеринбурге. Источники РБК подтвердили эти инциденты.

X5 Group незамедлительно прекратила продажу и поставки продукта во все свои магазины по всей России, ожидая результатов расследования.

«Мы мгновенно отреагировали на сообщения о возможных проблемах со здоровьем, связанных с употреблением этих консервов, остановив продажи и поставки товара», - заявили в X5 Group.

Wildberries не только убрал товар с площадки, но и отменил уже оформленные заказы, гарантируя возврат денег клиентам.

Позиция производителя

Изготовитель шпрот «За Родину» начал проверку партии продукции и анализ жалоб. Компания заявляет о полной безопасности своей технологии стерилизации, которая, по их словам, исключает развитие ботулизма. Несмотря на это, они ожидают результатов лабораторных тестов.

«Метод стерилизации, которым мы обрабатываем консервы, полностью исключает возможность развития ботулизма, поскольку в процессе обработки уничтожаются все бактерии. Однако окончательные результаты проверок мы ещё ожидаем,» - уточнили в компании.

Мнения экспертов

Специалисты в сфере пищевой безопасности подчеркивают низкий риск ботулизма в консервах, но нарушения на изготовлении, хранении или транспортировке могут иметь серьёзные последствия.

Итог для бренда и рынка

Приостановка продаж может негативно сказаться на репутации марки «За Родину», особенно на фоне конкуренции на рынке. У потребителей может возникнуть недоверие к продукту.

Рекомендации для потребителей

Потребители, приобретшие шпроты «За Родину», должны воздержаться от их употребления до завершения всех проверок. Возврат денег за покупки через Wildberries будет произведён автоматически.