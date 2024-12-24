С 25 декабря они исчезнут из всех магазинов: «Пятерочка» приняла новое решение для всех россиян

Крупные российские торговые сети приняли ряд нововведений, которые могут значительно повлиять на покупку продуктов в стране.

Крупные российские торговые сети, включая Х5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик»), а также онлайн-платформа Wildberries, приняли решение временно прекратить реализацию шпрот торговой марки «За Родину». Это произошло после появления сообщений об отравлениях данным продуктом в Екатеринбурге, сообщает rbk.ru.

Почему остановили продажи?

18 декабря представители Х5 Group заявили, что продажа шпрот «За Родину» полностью прекращена во всех магазинах сети. Одновременно заблокированы поставки продукта в распределительные центры до завершения проверки.

Официальное заявление компании:

«Сразу после поступления информации об инциденте мы приняли все необходимые меры для остановки продаж и поставок этой продукции», — сообщили в Х5 Group.

Онлайн-платформа Wildberries также быстро отреагировала, удалив карточки товара с сайта и отменив уже размещённые заказы. Клиентам, которые успели оформить покупку, компания вернёт деньги, о чём они будут уведомлены в личных кабинетах.

Действия производителя

Компания «За Родину», производящая шпроты, заявила о начале масштабной проверки качества продукции. В лаборатории направлены партии консервов для тщательного анализа.

Комментарий производителя:

«Стерилизация консервов исключает вероятность ботулизма, так как бактерии уничтожаются при термической обработке. Мы уже начали разбирать поступившие жалобы и готовы сотрудничать с регулирующими органами», — заявили представители бренда.

Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех исследований.

Экспертное мнение

По мнению специалистов в области контроля качества, вероятность ботулизма в стерилизованных консервах крайне низка. Однако нарушения технологических процессов на этапах производства, хранения или транспортировки могут стать причиной пищевых отравлений.

Репутационные риски для бренда

Решение таких крупных игроков, как Х5 Group и Wildberries, временно остановить продажи шпрот может серьёзно повлиять на репутацию бренда «За Родину». Конкуренция на рынке консервов высока, и любая информация о проблемах с качеством продукции может снизить доверие потребителей.

Рекомендации покупателям

Для тех, кто уже приобрёл шпроты данной марки, рекомендуется воздержаться от их употребления до завершения проверки. Если покупка была сделана через Wildberries, возврат средств осуществляется автоматически.

Цифровизация ритейла: отказ от бумажных каталогов

Параллельно с вопросами качества продукции, крупные торговые сети, такие как «Пятёрочка» и «Магнит», переходят на более экологичные способы информирования покупателей. Отказ от бумажных каталогов — это важный шаг к цифровизации и устойчивому развитию.

Новые методы взаимодействия с клиентами

Цифровые экраны. В магазинах «Пятёрочка» устанавливаются информационные панели, на которых отображаются скидки и акции. Это помогает сократить расход бумаги и улучшить удобство для покупателей.

Социальные сети. «Магнит» активно развивает свои онлайн-каналы, предлагая актуальную информацию о скидках, а также проводя конкурсы и акции для клиентов.

Преимущества цифрового подхода

Экологичность. Отказ от бумаги помогает сохранить природные ресурсы и сократить количество отходов.

Доступность. Информация становится удобной для получения через смартфоны и другие устройства.

Интерактивность. Покупатели могут активно участвовать в жизни бренда через соцсети.

Временная приостановка продаж шпрот и переход ритейлеров на цифровые технологии подчёркивают актуальность вопросов качества продуктов и экологической ответственности. Эти изменения позволяют создать безопасную и удобную среду для покупателей, сохраняя при этом фокус на устойчивом развитии.

