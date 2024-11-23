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С 23 ноября полностью уберут из квитанций ЖКУ: приятный сюрприз - для всех, у кого есть счетчики учета

С ноября 2024 года в России начинают действоват...

gosuslugi.ru

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С ноября 2024 года в России начинают действовать новые правила, направленные на упрощение оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для определённых категорий граждан.

Эти изменения позволят некоторым группам населения оплачивать коммунальные услуги без комиссии, что особенно актуально в условиях растущих цен и экономических вызовов.

Кто сможет воспользоваться льготами?

Нововведение охватывает социально значимые категории граждан, которым особенно важно снизить финансовую нагрузку:

  • Многодетные семьи

Для взрослых членов многодетных семей освобождение от комиссии станет ощутимой поддержкой, ведь расходы на коммунальные услуги в таких семьях всегда значительные.

  • Родственники ветеранов

Льготы распространяются на членов семей ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны, которые стали инвалидами или погибли.

  • Люди с инвалидностью

Освобождение от уплаты комиссии поможет людям с ограниченными возможностями справляться с регулярными финансовыми обязательствами.

  • Пенсионеры

Пенсионеры, чьи доходы ограничены фиксированной пенсией, смогут сэкономить на оплате коммунальных услуг, что особенно важно в условиях постоянного роста стоимости жизни.

Что изменится в оплате коммунальных услуг?

Ранее при оплате ЖКУ через платёжные системы взималась комиссия, которая в среднем составляла около 3% от суммы. Эти дополнительные расходы ложились на плечи граждан, особенно тех, кто относится к льготным категориям. Новые правила устраняют эту финансовую нагрузку, позволяя сэкономить значительную сумму.

Почему это так важно?

Отмена комиссии — это не только финансовая, но и социальная поддержка. Даже небольшая экономия на оплате ЖКУ помогает семьям с ограниченными доходами более эффективно распределять бюджет. Новые меры дополняют льготы, введённые с июля 2024 года, когда некоторые категории граждан были освобождены от штрафов за просрочку платежей.

Эти инициативы позволяют уязвимым категориям населения чувствовать себя увереннее в экономическом плане, а также находить баланс между доходами и расходами.

Как получить льготы?

Для освобождения от уплаты комиссии необходимо подтвердить своё право на льготы. Гражданам потребуется предоставить документы, подтверждающие их статус:

  • Удостоверения многодетной семьи, ветерана или инвалида.
  • Документы, подтверждающие пенсионный статус.
  • Все льготы оформляются через управляющие компании или органы социальной защиты.

Новые правила оплаты ЖКУ, вступающие в силу с ноября 2024 года, открывают дополнительные возможности для экономии миллионов граждан. Отмена комиссии помогает уязвимым группам не только снизить финансовую нагрузку, но и более уверенно справляться с текущими расходами. Это важный шаг к улучшению качества жизни социально значимых категорий населения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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