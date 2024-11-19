С 20 ноября: владелец «Ашана» и «Леруа Мерлен» перевернет шопинг в стране — решение для всех россиян

Можете ли вы представить, что покидаете магазин с полными сумками, не потратив ни копейки? С ноября 2024 года гипермаркеты «Ашан» и «Леруа Мерлен» делают эту мечту реальностью.

Они вводят систему, позволяющую клиентам оплачивать товары с помощью накопленных бонусов, что становится настоящей инновацией в мире покупок.

Как функционирует система в «Ашане»?

В октябре «Ашан» предложил своим покупателям кешбэк до 80 процентов на выборочные товары. Начиная с текущего ноября, все бонусы, зачисленные на карты лояльности, могут использоваться как полноценный платёжный инструмент. Эти бонусы, переходящие в статус «шопинг-валюты», позволят вам оплачивать покупки без привлечения наличных или карт.

Преимущества:

Существенная экономия. За месяц можно значительно пополнить свой бонусный счет, что позволит в будущем существенно сократить расходы на покупки.

Удобство. Бонусы зачисляются напрямую на вашу карту лояльности, избавляя от необходимости предпринимать лишние действия.

Вариативность использования. Вы можете расплачиваться бонусами за любые товары, доступные в ассортименте сети.

Каковы предложения от «Леруа Мерлен»?

«Леруа Мерлен» также внедрил систему бонусов, которая работала с октября, позволяя клиентам копить бонусные рубли за покупки онлайн или через карты банков-партнёров. С ноября данные бонусы дозволяется использовать для полноценной оплаты любых товаров в сети магазинов.

Преимущества акции:

Максимизация экономии. Использование накопленных баллов вместо денег значительно уменьшает ваши ежемесячные траты.

Простота и удобство. Бонусы автоматически попадают на вашу карту, обеспечивая лёгкость их использования.

Свобода выбора. От строительных материалов до товаров для дома — покупайте, что нужно, без затрат реальных средств.

Как начать использовать бонусы?

Ознакомьтесь с балансом бонусов через приложение или личный кабинет.С ноября начните расплачиваться накопленными баллами за покупки.Наслаждайтесь шопингом, избегая лишних расходов.

Начните новую эру в шопинге: экономия без затрат

«Ашан» и «Леруа Мерлен» открывают новые возможности для своих клиентов, предлагая экономичный и удобный способ шопинга. Используйте накопленные баллы для приобретения нужных товаров, и позвольте вашему бюджету чувствовать себя намного свободнее. Не пропустите шанс воспользоваться этими преимуществами уже сегодня.

