Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

С 20 ноября: владелец «Ашана» и «Леруа Мерлен» перевернет шопинг в РФ — решение для всех россиян

С ноября 2024 года у покупателей «Ашан» и «Леру...

marketmedia.ru

Подписаться в Telegram

С ноября 2024 года у покупателей «Ашан» и «Леруа Мерлен» появляется возможность оплачивать свои покупки исключительно с использованием накопленных бонусов!

Это нововведение стало возможным благодаря внедрению щедрой системы кешбэка, которая была запущена в октябре. Теперь миллионы россиян смогут делать покупки, практически не тратя деньги!

Как это работает?

В октябре «Ашан» предложил своим клиентам получить до 80% кешбэка на определенные товары. Все накопленные бонусы автоматически зачисляются на карты лояльности, и с 6 ноября их можно будет использовать для оплаты всего ассортимента. В «Леруа Мерлен» действует похожая система — с 15 ноября бонусы также будут доступны для расчетов.

Преимущества для покупателей:

— Экономия средств: снижаем расходы, используя накопленные бонусы вместо наличных!
— Удобство: бонусы уже на вашей карте — никаких дополнительных действий не нужно.
— Широкий выбор: расплачивайтесь за все — от продуктов до строительных материалов!

Как начать экономить:

1. Убедитесь в наличии бонусов на вашей карте лояльности.
2. Планируйте покупки, чтобы максимально использовать ваши накопления.

Влияние на рынок:

Инициатива «Ашана» и «Леруа Мерлен» может изменить взгляд на ритейл! Это может стать стимулом для других торговых сетей предложить клиентам более выгодные условия программы лояльности.

Новая система кешбэка в «Ашане» и «Леруа Мерлен» — это наглядный пример того, как привлечь покупателей и сделать процесс покупок более доступным, обеспечивая реальную экономию за их лояльность.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

23 часа назад

«Очень важен уход в течение первого года жизни»: врач дала советы мамам недоношенных детей

Новости России

3 часа назад

ВТБ повышает ставку по накопительному счету в рублях до 24%

тараканы тропические

Новости Казани

10 часов назад

Опубликован райдер Григория Лепса перед концертом в Казани 18 ноября

Важное в РТ

3 дня назад

Казанец Гимран Абдуллин и команда из Иннополиса стали победителями ИТ-чемпионата True Tech Champ

ремонт пьезофорсунок в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 16 ноября два пешехода погибли в ДТП

Новости Татарстана

день назад

Умер 58-летний экс-солит группы «На-На» Владимир Левкин

Новости Татарстана

день назад

Ученые создали бессмертную муху, оцифровав ее мозг

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане подешевели сливочное масло и сыр

Новости Татарстана

день назад

На трассе Татарстана образовалась 10-км пробка
Лонгриды
2 дня назад

«Ты тупенький, а мы все умные»: стало известно, как бороться со школьным буллингом

Одним из наиболее распространенных их проявлени...

Новости Татарстана

час назад

2 жутких ДТП произошли в Зеленодольском районе из-за пьяного лихача

Важное в РТ

5 часов назад

«ВТБ Мои Инвестиции» выяснили, кто самый консервативный инвестор в Татарстане

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстанец окажется в суде за насилие в отношении 2 дочерей сожительницы

Новости Татарстана

5 часов назад

ХАЯТ Россия запускает новую линию по производству бумажных изделий в Татарстане
В Татарстане 3-месячный младенец умер около баб...
Новости Татарстана
5 часов назад

В Татарстане 3-месячный младенец умер около бабушки

Новости Казани

6 часов назад

Ozon открывает новый логокомплекс для товаров в Казани

Новости Казани

6 часов назад

Мэр Метшин пошутил об отсутствии снега в Казани

Новости Казани

7 часов назад

Власти опровергли уничтожение БПЛА под Казанью
Важное в РТ
4 дня назад

Сбер и «Газпром трансгаз Казань» расширили возможности татарстанцев оплаты за газ