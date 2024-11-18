С 20 ноября: владелец «Ашана» и «Леруа Мерлен» перевернет шопинг в РФ — решение для всех россиян
marketmedia.ru
С ноября 2024 года у покупателей «Ашан» и «Леруа Мерлен» появляется возможность оплачивать свои покупки исключительно с использованием накопленных бонусов!
Это нововведение стало возможным благодаря внедрению щедрой системы кешбэка, которая была запущена в октябре. Теперь миллионы россиян смогут делать покупки, практически не тратя деньги!
Как это работает?
В октябре «Ашан» предложил своим клиентам получить до 80% кешбэка на определенные товары. Все накопленные бонусы автоматически зачисляются на карты лояльности, и с 6 ноября их можно будет использовать для оплаты всего ассортимента. В «Леруа Мерлен» действует похожая система — с 15 ноября бонусы также будут доступны для расчетов.
Преимущества для покупателей:
— Экономия средств: снижаем расходы, используя накопленные бонусы вместо наличных!
— Удобство: бонусы уже на вашей карте — никаких дополнительных действий не нужно.
— Широкий выбор: расплачивайтесь за все — от продуктов до строительных материалов!
Как начать экономить:
1. Убедитесь в наличии бонусов на вашей карте лояльности.
2. Планируйте покупки, чтобы максимально использовать ваши накопления.
Влияние на рынок:
Инициатива «Ашана» и «Леруа Мерлен» может изменить взгляд на ритейл! Это может стать стимулом для других торговых сетей предложить клиентам более выгодные условия программы лояльности.
Новая система кешбэка в «Ашане» и «Леруа Мерлен» — это наглядный пример того, как привлечь покупателей и сделать процесс покупок более доступным, обеспечивая реальную экономию за их лояльность.
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