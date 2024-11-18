С 20 ноября: владелец «Ашана» и «Леруа Мерлен» перевернет шопинг в РФ — решение для всех россиян

С ноября 2024 года у покупателей «Ашан» и «Леруа Мерлен» появляется возможность оплачивать свои покупки исключительно с использованием накопленных бонусов!

Это нововведение стало возможным благодаря внедрению щедрой системы кешбэка, которая была запущена в октябре. Теперь миллионы россиян смогут делать покупки, практически не тратя деньги!

Как это работает?

В октябре «Ашан» предложил своим клиентам получить до 80% кешбэка на определенные товары. Все накопленные бонусы автоматически зачисляются на карты лояльности, и с 6 ноября их можно будет использовать для оплаты всего ассортимента. В «Леруа Мерлен» действует похожая система — с 15 ноября бонусы также будут доступны для расчетов.

Преимущества для покупателей:

— Экономия средств: снижаем расходы, используя накопленные бонусы вместо наличных!

— Удобство: бонусы уже на вашей карте — никаких дополнительных действий не нужно.

— Широкий выбор: расплачивайтесь за все — от продуктов до строительных материалов!

Как начать экономить:

1. Убедитесь в наличии бонусов на вашей карте лояльности.

2. Планируйте покупки, чтобы максимально использовать ваши накопления.

Влияние на рынок:

Инициатива «Ашана» и «Леруа Мерлен» может изменить взгляд на ритейл! Это может стать стимулом для других торговых сетей предложить клиентам более выгодные условия программы лояльности.

Новая система кешбэка в «Ашане» и «Леруа Мерлен» — это наглядный пример того, как привлечь покупателей и сделать процесс покупок более доступным, обеспечивая реальную экономию за их лояльность.