Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

С 15 декабря установку пластиковых окон будет запрещена: заставят снять и не разрешат поставить новые

Начиная с 2025 года, жители многоквартирных дом...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

Начиная с 2025 года, жители многоквартирных домов, стремящиеся улучшить свои жилищные условия с помощью установки панорамных или французских окон, столкнутся с новыми вызовами.

Верховный суд России вынес решение, значительно ужесточающее требования к согласованию изменений внешних стен зданий, что приводит к новым правовым рискам для владельцев квартир.

Основные аспекты нового решения

Верховный суд подтвердил, что любое изменение внешних стен дома, включая установку панорамных окон, требует предварительного согласия всех собственников дома, не зависимо от того, влияет ли это изменение на структурную безопасность здания. Это решение последовало после того, как соседи успешно оспорили право женщины на первом этаже установить французское окно, несмотря на полученное ею разрешение от жилищной инспекции.

Правовые риски и возможные последствия

Это постановление вносит следующие изменения в правоприменительную практику:

  • Необходимость универсального согласия: все жители теперь должны единогласно одобрить любые модификации, затрагивающие внешний вид здания.
  • Обязательное восстановление первоначального состояния: в случае отсутствия такого согласия, виновные стороны могут быть обязаны вернуть фасад в первоначальное состояние и оплатить все судебные издержки.
  • Финансовые и временные затраты: нарушители могут столкнуться с значительными финансовыми и временными потерями, связанными с судебными тяжбами.

Меры предосторожности для владельцев квартир

Для избежания возможных споров и судебных разбирательств, владельцам следует:

  • Провести общее собрание жильцов: получить одобрение всех соседей на общем собрании перед началом работ.
  • Оформить все необходимые документы: закрепить полученное согласие в письменной форме и согласовать планы с жилищной инспекцией.
  • Консультироваться с юристом: понимание текущих юридических требований и судебной практики поможет избежать ошибок в процессе согласования изменений.

Решение Верховного суда устанавливает новые стандарты для внесения изменений во внешний вид многоквартирных домов в России. Владельцам квартир важно не только стремиться к улучшению своего жилья, но и учитывать интересы всех собственников, чтобы избежать правовых споров и сопутствующих финансовых потерь.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане на 22,3% могут повысить тарифы на ЖКУ в 2025 году

Новости России

день назад

Клиенты ВТБ смогут оплачивать покупки за рубежом по QR

грибок и плесень на стенах

Новости Казани

4 часа назад

Полиция назвала причину скопление правоохранителей у бара в центре Казани

Важное в РТ

3 дня назад

Казань попала в топ городов, где раньше всех ложатся спать

устранить засор в раковине в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в результате ДТП пострадало 213 диких животных

Новости Казани

день назад

В Казани задержали ОПГ за обнал более 2,5 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане вновь зафиксировано подорожание бензина и дизельного топлива

Новости Казани

день назад

В Казани из нового перинатального центра впервые выписали тройняшек

Новости Казани

день назад

В Казани искусственный интеллект будет искать сосульки на крышах
Лонгриды
22 часа назад

«У нас сложилась банда»: в Казани прошла премьера фильма «Елки 11»

В Казани состоялась премьера долгожданного филь...

Новости Татарстана

24 минуты назад

За сутки в Казани произошло 267 ДТП

Гид по скидкам Казани

день назад

Скучать не придется: редакция собрала гид по развлечениям в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов встретился с руководителем молдавской партии социалистов Игорем Додоном

Новости Татарстана

4 часа назад

Утраченные исторические здания исключают из реестра ОКН
В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз м...
Новости Татарстана
5 часов назад

В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз мусора

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане за неделю подорожали колбаса, мясо и овощи

Новости Казани

5 часов назад

В Казани ограничат движение по ряду улиц из-за подготовки и проведения новогодних мероприятий

Новости Татарстана

5 часов назад

Раис Татарстана поручил усилить контроль за уборкой снега
Новости России
4 дня назад

Лимит на удачу: реальные истории людей, которые очень не вовремя остались без интернета