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В Татарстане за 5 лет сократилось число кабанов из-за риска АЧС

В Татарстане за последние пять лет количество д...

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В Татарстане за последние пять лет количество диких кабанов сократилось до 445 особей для того, чтобы снизить риск распространения африканской чумы. Об этом на заседании сообщил заместитель председателя Государственного комитета республики по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов.

В 2024 году был проведен отстрел примерно тысячи кабанов.

По информации от Шарафутдинова, с 2023 года их количество уменьшилось на 22%, а за пять лет — на 93%. Он подчеркнул, что благодаря принятым мерам удалось ограничить распространение АЧС в дикой природе и предотвратить новые случаи заболевания в течение последних двух лет.

Однако, как подчеркнул спикер, ситуация с АЧС продолжает оставаться напряженной. В 2024 году в пяти соседних с Татарстаном регионах было выявлено 35 очагов этой болезни. В связи с этим с 1 августа и до конца года в республике проходит месячник «Дикий кабан».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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