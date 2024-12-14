Из Казани могут запустить речные маршруты в Самару и Пермь в 2025 году

В 2025 году количество речных маршрутов из Казани может увеличиться. Об этом сообщил генеральный директор компании «Водолет» Никита Итальянцев.

В планах компании — запуск маршрута, который соединит Нижний Новгород и Самару. При этом, по словам Итальянцева, в Казани будет предусмотрена остановка.

В 2024 году из столицы Татарстана уже осуществлялись регулярные речные перевозки не только по Волге, но и по Каме. Например, можно было добраться из Казани в Сарапул.

В планах на 2025 год — продление маршрута до Перми.